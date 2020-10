Weitere Geduldsprobe für Pendler: Vollsperrung der A10 ab Birkenwerder vom 16. bis 19. Oktober

Oberhavel

Im Zuge des Ausbaus der Bundesautobahn A10 müssen Verkehrsteilnehmer mit einer Vollsperrung der A10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck bzw. Dreieck Pankow vom 16. bis 19. Oktober 2020 aufgrund von Brückenbauarbeiten rechnen. Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut bzw. erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Im Zuge des Ausbaus der A10 erfolgt nahe der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder der Ersatzneubau der Autobahnüberführungen Wensickendorfer Weg (BW81Ü3) und Fichteallee (BW82Ü2). Im Bereich der Fichteallee wurde eine Behelfsbrücke für den Fußgänger- und Radverkehr hergestellt, die während der Bauzeit der neuen Brücke zur Verfügung steht. Für den Abbruch der alten vorgenannten Brücken ist die Vollsperrung der A10 in Fahrtrichtung Prenzlau bzw. Frankfurt/ Oder zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck sowie in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder ab Freitag, 16.10.2020, 22 Uhr, bis Montag, 19.10.2020, 5 Uhr, erforderlich.

Verkehrsteilnehmer benutzen bitte die nachfolgend aufgeführten Umleitungsstrecken:

Diese Umleitungsstrecken empfiehlt die Havelland Autobahn GmbH. Quelle: Grafik Havellandautobahn

Von der A10 Autobahndreieck Havelland in Richtung A10 Autobahndreieck Pankow bis Anschlussstelle Birkenwerder und von dort weiter über die B96 Birkenwerder, B96a Bergfelde, L30 Mühlenbeck, zur Anschlussstelle Mühlenbeck. Vom A10 Autobahndreieck Barnim in Richtung A10 Autobahndreieck Havelland ab Autobahndreieck Barnim und von dort weiter über die A11 bis Anschlussstelle Wandlitz –B273 Wandlitz, K6004 Zühlsdorf, K6503 Zühlslake, L211 Lehnitz, K6504 Borgsdorf, zur Anschlussstelle Birkenwerder. Von der A114 in Richtung A10 Autobahndreieck Havelland ab Anschlussstelle Schönerlinder Straße, L100 Schönerlinde, B273 Wandlitz, K6004 Zühlsdorf, K6503 Zühlslake, L211 Lehnitz, K6504 Borgsdorf, zur Anschlussstelle Birkenwerder. Für die durch die in dieser Pressemitteilung genannten Maßnahmen den Verkehrsteilnehmern entstehenden Beeinträchtigungen bittet die Havelland Autobahn GmbH um Verständnis.

Von MAZonline