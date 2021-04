Weniger Arbeitslose im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Oberhavel ist im Vergleich zum Vormonat und um 205 Menschen zurückgegangen, im April gab es 6163 Arbeitslose. Im Vorjahresvergleich sind die Auswirkungen der Coronapandemie aber weiterhin spürbar, im April gab es 125 Menschen mehr ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag im April bei 5,3 Prozent – das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im März.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis bleibt zwiegespalten. Im Bereich der Geschäftsstelle Oranienburg gab es im April 4723 Arbeitslose, die Quote lag bei 4,9 Prozent. Viel höher lag sie mit 7,5 Prozent im Bereich der Geschäftsstelle Gransee, dort waren im April 1440 Menschen ohne Arbeit. Eingestellt wurde vor allem in den Kaufmännischen Berufen, bei Verkehr und Logistik sowie bei Führern von Fahrzeug- u. Transportgeräten und Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten. Einstellungen gab es in Verkaufsberufen sowie Hoch- und Tiefbauberufen.

Die Kurzarbeit bleibt ein wichtiges Instrument

„Die leichte Brise der Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt setzt sich im April in allen Landkreisen fort, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Logistik, der Fertigung und Produktion sowie im Baubereich“, erläutert Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel im Vorjahresvergleich statistisch zwar nicht mehr so hoch aus, die Arbeitslosigkeit sei jedoch Corona-bedingt weiter auf hohem Niveau. „Ein Abbau der Arbeitslosigkeit wird nur langfristig in Abhängigkeit von der weiteren Pandemie- und Wirtschaftsentwicklung gelingen“, so erläutert Beate Kostka.

Ein wichtiges Instrument bleibt die Kurzarbeit. Im April 2021 haben 58 Betriebe im Bereich des Agenturbezirkes Kurzarbeit für 522 betroffene Personen angezeigt, im April 2020 waren es 3252 Anzeigen für 27 468 Personen. Für den Dezember 2020 haben 1927 Betriebe für 9130 Beschäftigte Kurzarbeit abgerechnet. „Insgesamt gesehen entlastet Kurzarbeit den Arbeitsmarkt weiterhin deutlich. Viele Arbeitgeber halten an ihren Fachkräften fest. Lockerungen in den Verordnungen bedeuten eben auch nicht, dass Betriebe immer sofort mit allen Beschäftigten aus der Kurzarbeit herausgehen“, so Kostka weiter. Die Personalnachfrage bleibt auf stabilem Niveau. Im Monat April wurden in den vier Landkreisen der Agentur 914 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 103 Stellen mehr als im Vormonat und 49 mehr als im Vorjahresmonat April 2020. Die Stellenzugänge erfolgten insbesondere aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Arbeitnehmerüberlassung sowie der öffentlichen Verwaltung.

Von Marco Paetzel