Flatow

Geschmückte Wagen am Mittag, flotte Rhythmen am Abend: Martin Schwalbe (11) und Roman Lamprecht (5) sitzen auf ihrem Mini-Traktor und warten darauf, dass es endlich losgeht. Am Sonnabend kurz vor 13 Uhr hatten sich die Flatower zu ihrem Festumzug aufgestellt. Bunt geschmückte Wagen, eine Hand voll Pferde, Traktoren und natürlich die Feuerwehr mischten sich unter die Teilnehmer.

Die beiden Söhne von Cornelia Lamprecht, Roman (5) und Martin (11) durften mit ihrem Minitraktor beim Umzug dabei sein. Quelle: Sebastian Morgner

„Ohne uns geht hier gar nichts“, schmunzelt Cornelia Lamprecht (59). Die gebürtige Flatowerin ist immer beim Festumzug dabei. Sie hat zusammen mit Martin und Roman den Wagen geschmückt. „Da ist was von der Heuernte dabei. Und von der Maisernte“, erklärt sie und schaut auf ihren geschmückten Wagen. „Dafür brauchten wir drei Tage. Wir haben drei Wagen dabei. Die Erwachsenen sind weiter hinten.“

Feucht-fröhliche Stimmung herrschte auf dem Wagen der „Rohrdrommeln“. Quelle: Sebastian Morgner

Einige Meter weiter warten die „Rohrdrommeln“ auf den Startschuss. Die Mitglieder des Angelvereins haben auch schon auf dem schicken Wagen Platz genommen. Ole (2) ist der Jüngste. Katrin Heyer (53) und Frank Flittner (54) haben das Kommando. „Wir sind seit 2014 dabei“, so Frank Flittner. Der Ernteumzug schweiße den kleinen Verein zusammen. „Unser Wagen wurde in der Straße des Friedens 15 geschmückt. Alles Dinge sind aus unserem Garten“, erzählt Katrin Heyer. Die Stimmung ist gut. Zur Stärkung werden die ersten Schnäpse verteilt.

An der Spitze des Zuges: Ortsvorsteher Gert Dietrich (2.v.l.), Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (l.), Erntekönigin Madline Fojut und Ortsbeiratsmitglied Andreas Schulz. Quelle: Sebastian Morgner

Auch Ortsvorsteher Gert Dietrich, der mit Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse, Erntekönigin Madline Fojut und Ortsbeiratsmitglied Andreas Schulz den Ernteumzug anführte, war am Abend zufrieden. „Die Atmosphäre war wunderbar“, sagt er. „Wir hatten viele Umzugsteilnehmer. Viele Leute, viele kleine Traktoren und Pferde“, so der 72-Jährige. Es habe alles geklappt. Und auch am Abend sei die Stimmung gut gewesen. Seit Januar sitzt Gert Dietrich über dem Programm. „Ich schaue mir mögliche Gruppen an, vergleiche. Das Programm muss abwechslungsreich sein. Musik, Gesprochenes und Tanz – die Leute wollen mitgenommen werden, eingebunden sein.“ Die Kita musste wegen Krankheit ihren Auftritt absagen. „Ansonsten lief alles wie geplant.“

Von Sebastian Morgner