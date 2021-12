Wenn der Impfpass gefälscht ist: Immer mehr Betrugsversuche in Oberhaveler Apotheken

Oberhavel

Apotheker im ganzen Land haben es in diesen Tagen mit gefälschten Impfnachweisen zu tun. Seit Sommer stellen Apotheker nach Vorlage des Impfausweises digitale Impfzertifikate aus. „Wir hatten etwa 30 Versuche in den vergangenen beiden Monaten“, sagt Apothekerin Christiane Patzelt, die neben ihrer Leegebrucher auch eine Hohen Neuendorfer Filiale hat. In der Regel sehe man, dass etwa das Datum der Impfungen mit demselben Kugelschreiber geschrieben wurden, zudem könne man die Chargen der Impfstoffe kontrollieren. Sie habe oft mit Rezepten zu tun, die auch gefälscht würden.

„Das zu erkennen, ist unser täglich Brot“, sagt die Apothekerin. „In der Regel haben wir ein 24-Stunden-Fenster, um es zu kontrollieren. Das ist ja mittlerweile eine haftbewährte Straftat“, sagt Christiane Patzelt. Komme ein Fall vor, werde die Landesapothekerkammer informiert – und die Ärzte, deren Stempel in der Fälscher-Community kursieren. Es seien eher Leute unter 50, die es versuchten. „Diese Schummeleien tragen dazu bei, dass die Pandemie länger dauert“, so die Apothekerin.

Auch in Hennigsdorf gab es Betrugsversuche

Auch Katharina Douglas, Leiterin der Löwenapotheke in Hennigsdorf-Nord, hat schon einige Betrugsversuche erlebt. „Es ist bestimmt schon fünfmal vorgekommen, wo wir es erkannt haben“, sagt die Apothekerin, die unter anderem auch auf die Chargennummern der Impfungen achtet. Sie stelle dann schonmal Fangfragen, etwa wo die Leute denn beim Impfen waren. „Wenn man dann merkt, dass sie komisch sind, weiß man oft schon, dass es gefälscht ist“, sagt die Apothekerin aus Hennigsdorf. Meistens seien es Fremde, die dann auch ganz schnell verschwinden würden.

Der Andrang sei sehr groß, sagt Ivonne Trenner, die die Ahorn-Apotheke in Velten und Vehlefanz und die Apotheke am Nussbaum in Schwante betreibt. In jeder Filiale kämen 20 bis 30 Leute am Tag, um sich einen digitalen Impfpass ausstellen zu lassen. Wirkliche Vorkommnisse habe es noch nicht gegeben. „Manchmal hinterfragt man aber“, so die Apothekerin. Es gebe ein Portal, auf dem sie nachlesen könne, worauf beim Impfpass geachtet werden müsse.

Die Polizei hat eine klare Meinung zur Sachlage

Die Polizei des Landes Brandenburg vertritt eine deutliche Meinung dazu, ob gefälschte Impfpässe eine Straftat darstellen. Immer wieder ploppten in den sozialen Netzwerken Kommentare auf, die Impfpässe seien keine Urkunden und ihre Fälschung damit straffrei.„Selbstverständlich erfüllt ein gefälschter Impfausweis den Tatbestand gemäß Paragraf 267 Strafgesetzbuch“, stellt Torsten Herbst, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Brandenburg klar.

Dies sei die einhellige Auffassung des Polizeipräsidiums Land Brandenburg, abgestimmt mit der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg.„Dies hat im Übrigen auch der Gesetzgeber am 24. November 2011 mit dem ’Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite’ nochmals klargestellt“, erläutert er weiter. Heißt: Jeder Fall, in dem ein offenbar gefälschter Impfpass vorgelegt wird, hat strafrechtliche Konsequenzen.

Es wird wegen Urkundenfälschung ermittelt

Und der Pressesprecher geht sogar noch einen Schritt weiter; „Ergänzend dazu noch der Hinweis auf den seit besagtem 24. November geltenden Paragrafen 275 Absatz 1a Strafgesetzbuch, wonach auch Fälle der Blankett-Impfausweise strafbar sind.“ Als Blankett-Impfausweise bezeichnet man Ausweise, die noch nicht personalisiert sind, die also noch keine Angaben zur Person der Inhaberin oder des Inhabers enthalten. „Hier ist für die Strafbarkeit die Dokumentation mindestens einer Schutzimpfung erforderlich“, schränkt Torsten Herbst ein. Im Land Brandenburg seien im gesamten Jahr 2021 bislang im unteren dreistelligen Bereich Sachverhalte rund um gefälschte Impfausweise bekannt geworden. „Mit Stand vom 25. November sind dies 106 Fälle, in denen kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen“, nennt der Pressesprecher konkrete Zahlen. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung respektive des Ausstellens unrichtiger oder Fälschung von Gesundheitszeugnissen geführt.

Die Höchstzahlen wurden in den Monaten September mit 33 Fällen und Oktober mit 30 Meldungen erreicht – diese Zahlen unterlägen aber fortwährender Veränderungen durch eventuelle Nachmeldungen. Bereits Anfang Oktober hat sich das Polizeipräsidium an die Landesapothekerkammer Brandenburg gewandt und über das Phänomen der gefälschten Impfausweise unterrichtet. „Zudem hat das Polizeipräsidium gebeten, die Apotheken im Land Brandenburg zu sensibilisieren und auch zukünftig bei durch die Apotheken festgestellten Sachverhalte umgehend die Polizei zu verständigen." Dies scheine aus Sicht der Polizei auch gut zu funktionieren, denn die überwiegende Mehrheit der polizeilich gemeldeten Fälle sei durch die Prüfung in den Apotheken bekannt geworden. „Wer sich also mit einem gefälschten Impfpass einen digitalen Impfnachweis verschafft, muss damit rechnen, dass das entdeckt und konsequent verfolgt wird."

