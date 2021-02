Wenn der Lehrer stirbt: Oberhavels Schulpsychologinnen leisten Erste Hilfe für die Seele

Oberhavel

Ende Dezember war unerwartet ein seit Jahrzehnten sehr beliebter Lehrer an einem Gymnasium im Kreis Oberhavel verstorben. Wie kann die Schulpsychologie Hilfe leisten? Die MAZ sprach mit den beiden für den Landkreis zuständigen Schulpsychologierätinnen Dr. Heidrun Weinert und Kathrin Schwarzbach.

Der Tod eines Menschen löst nicht nur in der Familie Bestürzung und Trauer aus, sondern auch im weiteren Umfeld, zum Beispiel in der Schule, wenn es einen Schüler oder einen Lehrer betrifft. Gibt es einen Fahrplan, was am nächsten Schultag passiert?

Anzeige

Dr. Heidrun Weinert: Ja, den gibt es, er ist der Notfallpsychologie entlehnt. Zunächst müssen wir aber den jeweiligen Fall genauer einordnen. Wenn ein Lehrer am Wochenende im privaten Umfeld verstirbt, ist es etwas anderes, als wenn er in der Schule stirbt – zum Beispiel an einem Herzinfarkt vor den Augen von Schülern, was viel problematischer wäre. Dann ist es noch entscheidend, wie alt die Schüler sind – jüngere trifft ein Todesfall meist unvorbereiteter. Außerdem ist es wichtig, wie eng das Verhältnis zum Lehrer war – war es der Klassenlehrer oder ein Fachlehrer, den sie weniger gut kannten? Es gab mal einen Fall, da war an einer Grundschule ein Klassenlehrer verstorben, für die Kinder ein echter Sympathieträger, der die Klasse gerade erst übernommen hatte. Wichtig ist also, zunächst den Kreis der Betroffenheit zu erfassen. Manchmal sind Menschen auch objektiv betrachtet weiter entfernt, haben aber eine besondere Rolle im Leben eines anderen gespielt – so kann es auch bei Schülern und Lehrern sein.

In welchen Fällen werden Sie als zuständige Schulpsychologin hinzugezogen?

Kathrin Schwarzbach: In der Regel ist es so, dass die Schulleiter erst einmal eine Krisensituation beurteilen und dann abschätzen, welche Form der Unterstützung nötig ist. Das betrifft schwere Unfälle auf dem Schulweg, plötzliche Tode durch Krankheiten oder auch Suizid. Wenn wir auf anderem Wege von Todesfällen erfahren, zum Beispiel durch das Schulamt oder den Polizeibericht in der Presse, nehmen wir auch direkt Kontakt mit der Schule auf. Wir arbeiten sowohl mit ganzen Klassen oder Gruppen, als auch mit einzelnen Schülern, haben aber auch die Lehrer im Blick. Unser Arbeitsfeld umfasst generell alle größeren Vorkommnisse, die nicht adäquat laufen – von Krisen und Gewalt bis hin zu Todesfällen.

Weinert: Die Notfallpsychologie ist eine Art Erste Hilfe, keine Therapie. Da geht es noch nicht wieder um die Herstellung eines geregelten Alltages. Oft müssen wir sehr schnell handeln. Jeder Schule ist ein Schulpsychologe zugeordnet, wir gehen aber oft auch zu zweit in die Schulen, wenn es sich um besonders tragische Fälle handelt. So hatte sich vor vielen Jahren über Nacht ein erweiterter Suizid zugetragen, bei dem die Mutter ihre beiden Kinder mit in den Tod riss. Da waren wir gleich am nächsten Morgen in der Grundschule, die das ältere der Kinder besuchte.

Es ist mitten im Winter, die Tage sind grau und durch Corona sind Kontakte stark eingeschränkt. Wenn dann noch ein Todesfall hinzukommt, drückt das besonders auf die Psyche der Menschen?

Weinert: Das kann man nicht pauschal sagen. Aber wir sprechen hier von einem Dilemma: Wer sich ohnehin stark belastet fühlt, ist durch einen plötzlichen Todesfall stärker getroffen. Jemand, der Belastendes besser abschütteln kann, schafft das auch in diesen Zeiten. Die Gefahr liegt eher woanders: Durch die Kontakteinschränkungen werden einzelne weniger stark von ihrem Umfeld wahrgenommen. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten, nämlich, dass Kinder von ihren Eltern emotional besser aufgefangen werden, weil sie mehr Zeit zusammen verbringen.

Wie wichtig sind Rituale zum Gedenken, zum Beispiel ein Kondolenzbuch oder das Zünden einer Kerze?

Schwarzbach: Es ist sehr wichtig, Raum und Zeit für die Trauer zu investieren und diese Möglichkeiten zusammen mit den Betroffenen zu entwickeln. Bedacht werden sollte dabei aber, dass diesen Ritualen zu Beginn mehr Platz eingeräumt werden sollte, als im Lauf der Zeit. Einen Altar für einen verstorbenen Lehrer oder Schüler sollte man nicht wochenlang im Foyer stehen lassen, was aber nicht heißt, dass man nicht mehr trauen darf. Es gibt aber dezentere Varianten. Eine schöne Idee ist zum Beispiel eine Baumpflanzung auf dem Schulhof. Eine Ausnahme bei diesem Thema ist der Suizid, denn es besteht die Gefahr, dass der Freitod verherrlicht wird und gerade junge Menschen zum Nachahmen animiert. Gedenkorte sollte hier weniger stark präsent sein, auch wenn man trauert.

Inwieweit wird Ihre Arbeit durch die Corona-Pandemie eingeschränkt? Können Sie in die Schulen gehen?

Weinert: Da es zur Zeit nur wenige Präsenzklassen gibt, sind wir auch weniger in den Schulen vor Ort. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit weniger geworden ist. Wir sind weiterhin erreichbar für Schüler, Lehrer und Eltern. In unserem Büro in Oranienburg führen wir viele Gespräche – persönlich oder auch telefonisch. Mit der Pandemie sind ja noch ganz neue Probleme hinzugekommen, wie der Distanzunterricht.

Wie lange gibt es schon den Bereich Schulpsychologie? Ist der Bedarf in den vergangenen Jahren gestiegen?

Weinert: Im Land Brandenburg sind wir insgesamt 30 Kollegen. Bei ganz schlimmen Großereignissen, wie zum Beispiel einem Amoklauf, könnten wir uns dann auch über die Grenzen des jeweiligen Schulamtsbereiches hinaus unterstützen. Wir sind wie Lehrer Angestellte des Landes. Ein entsprechender Fachdienst wurde nach der Wende geschaffen, ich bin 1993 als eine der ersten Schulpsychologinnen eingestellt worden. Frau Schwarzbach und ich sind für den Kreis Oberhavel zuständig. Auf 10 000 Schüler und die dazugehörigen Lehrer kommt nur eine Schulpsychologin, das ist deutlich zu wenig. Im ländlichen Raum ist dieses Defizit stärker sichtbar, da dort generell weniger Psychologen praktizieren.

Schwarzbach: Ich gehöre seit 2009 zum Team der Schulpsychologen. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Fälle zunehmen, an der Anzahl und der Komplexität. Von daher sehe auch ich einen steigenden Personalbedarf in unserem Arbeitsfeld.

Von Wiebke Wollek