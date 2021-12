Wer strauchelt, dem soll an Oberhavels Schulen weiterhin geholfen werden

Oberhvavel

Tiefes Aufatmen bei Monika Schultz, Sarah Mickan, Dorothea Prossel und Dirk Berdochowski am Mittwochabend bei der Fortsetzung der Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Am 23. November 2021 konnte die Beratung zum Jugendförderplan nicht abgeschlossen werden und stand als einziges Thema auf der Tagesordnung des 1. Dezembers. Eines der wichtigsten Anliegen darin war die Finanzierung des von der Europäischen Union an vier Oberhaveler Schulen angeschobenen Schulverweigerer-Projekts. Darin werden diese seit 2015 an der Torhorst- und Jean-Clermont-Schule in Oranienburg, der Barbara-Zürner-Schule in Velten und der Exin-Schule in Zehdenick von den genannten Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen aufgefangen. Zum Ende des Schuljahres endet die Finanzierung der EU für die Projekte, in denen Schüler der siebenten und achten Klassen – in Velten die der Stufen neun und zehn – aufgefangen werden.

Kreistag hat das letzte Wort

Folgt der Kreistag in der kommenden Woche der einstimmig gefassten Empfehlung des Ausschusses, werden die Projekte fortgesetzt. Fachbereichsleiterin Kirstin Fussan erklärte den Ausschussmitgliedern, dass die nötigen Gelder für das kommende Schuljahr im Entwurf des Haushaltsplans für die kommenden beiden Jahre eingestellt seien, insgesamt rund 700 000 Euro. Das sei weniger als die Europäische Union gebe. „Aber die hat auch andere finanzielle Möglichkeiten als Oberhavel“, schmunzelte sie. Konkret bedeutet das für die in den Projekten beschäftigten Menschen, dass die Gehälter durch die vorzunehmende Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes sinken werden. Außerdem müssten sich alle auf ihre bisherigen Jobs neu bewerben, denn die Kreisverwaltung wird, die Zustimmung des Kreistages vorausgesetzt, einen Träger für die Projekte suchen. Und der wird dann die Stellen neu ausschreiben.

Zu 95 Prozent erfolgreich

Natürlich werden sie sich bewerben, um ihre bisherige Arbeit fortsetzen zu können, nickten Monika Schultz, Sarah Mickan, Dorothea Prossel und Dirk Berdochowski zustimmend. „Aber uns geht es nicht um die Jobs, da hat man keine Probleme, etwas Neues zu finden“, betonte Monika Schultz. Sie waren mit Schülersprechern, Eltern und Lehrern zum Ausschuss gekommen, um für den Erhalt der Projekte zu werden. Diese stünden im Vordergrund, denn der Bedarf sei da. Die auf 15 Schüler begrenzten Gruppen seien an allen Schulen gut gefüllt. Die Erfolgsquote beträgt 95 Prozent – was bedeutet, dass fast jeder Schulschwänzer wieder in den Regelunterricht zurück geführt wird.

Der größte Glücksfall

Die Kopfstütze, wie das Projekt an der Oranienburger Torhorst-Schule getauft wurde, sei der größte „Glücksfall in meinem Leben gewesen“, blickt ein ehemaliger Schüler zurück. Für Ben (Name von der Redaktion geändert) war die Zeit in der Grundschule durch Mobbing geprägt. Entsprechend gereizt war er dann in der siebten Klasse. „Ich habe echt sehr viel geschwänzt“, sagt er. In der Kopfstütze war es anders. Respekt und Offenheit ließen ihn Vertrauen fassen, mit kleinen Zielen, für die es auch kleine Belohnungen gab, nahm sein Wochenverlauf wieder geregelte Formen an. Heute strebt der junge Mann das Abitur an, besucht die elfte Klasse. „Ich bin immer noch jeden Tag dort und will mir das gute Verhältnis auf jeden Fall bewahren“, dankt er für die Unterstützung.

Von Björn Bethe