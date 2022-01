Wetter am Wochenende: Oberhavel stehen stürmische Tage bevor

Oberhavel

Wer schon Deko oder andere Gegenstände im Garten oder auf dem Balkon hat, sollte diese vorsorglich in Sicherheit bringen: Für das kommende Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst auch für den Landkreis Oberhavel Warnungen vor Sturm herausgegeben. „Schon am heutigen Donnerstag (27. Januar) erwarten wir Windböen und stürmische Böen zwischen 60 und 70 km/h“, erklärt Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst auf MAZ-Nachfrage. Vereinzelt seien auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich. Am Freitag sollte man noch mit letzten Windböen aus nordwestlicher Richtung rechnen.

Ausgeprägtes Sturmtief wird über Oberhavel fegen

Am Wochenende schlägt das Wetter weitere Kapriolen: „Die nächste Sturmlage beginnt am Sonnabend (29. Januar) und hält bis Sonntagabend an“, berichtet Helga Scheef weiter. Der Grund dafür ist ein Tief über dem europäischen Nordmeer, das sich im Laufe des Wochenendes in Richtung Baltikum verlagert und sich dabei intensiviert. Die Folge ist ein ausgeprägtes Sturmtief, welches auch in Oberhavel zu spüren sein wird.

„Der Wind nimmt bereits am Sonnabendmorgen in allen Regionen Brandenburgs deutlich zu“, führt die Wetterexpertin aus. Ab dem Vormittag müsse mit Windböen bis 60 km/h aus Südwest gerechnet werden. Am Nachmittag und am Abend sollte man dann besondere Vorsicht walten lassen, wenn man Haus verlässt: Dann treten zunehmend stürmische Böen mit bis zu 70 km/h auf. „Bei Schauern sind mit geringer Wahrscheinlichkeit Sturmböen um 80 km/h möglich.“

Erst ab Sonntagabend Wetterberuhigung in Oberhavel zu erwarten

So wie der Sonnabend endet, fängt auch der Sonntag an. „Der Wind dreht in der Nacht auf West bis Nordwest und intensiviert sich noch etwas.“ Sturmböen bis zu 80 km/h werden damit wahrscheinlicher. Vereinzelt können auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 100 km/h aus nordwestlicher Richtung auftreten. Ein Ende der Sturmlage kann die Fachfrau aber auch schon abschätzen: „Eine Windabschwächung ist erst am späten Sonntagnachmittag und -abend zu erwarten.“ Dann befinde sich das Sturmtief über Nordwestrussland und verliere damit an Einfluss.

Die letzten Windböen erwartet der Deutsche Wetterdienst zum Beginn der Nacht. „Am Montag weht der Wind dann schwach aus unterschiedlichen Richtungen.“ Generell gelte, dass die kräftigsten Böen bei Schauern auftreten. „Meist sind es am Wochenende Regenschauer, vereinzelt sind aber auch Graupelschauer möglich.“

