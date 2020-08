Widerstand gegen Großsteganlage am Röblinsee

Fürstenberg/Havel

Die Stadt wird sich weiter gegen den Bau des geplanten Steges am Röblinsee wehren. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag erklärte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), dass die Situation „rechtlich zu bewerten sein wird“. Auch die Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau engagiert, kämpft weiter. Zu einem „konstruktiven Austausch“ wird am Sonntag, dem 30. August, um 18 Uhr am Südufer des Röblinsees eingeladen. Dort sollen – unter Beachtung der Empfehlungen zum Schutz vor dem Corona-Virus - unter anderem Neuigkeiten vom Rechtsanwalt des Naturschutzbundes verkündet werden. Außerdem will man sich über das weitere Vorgehen verständigen.

Die große Steganlage am Südufer des Röblinsees beschäftigt die Fürstenberger schon länger. Bereits vor sechs Jahren hatte sich eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Bau der 110 Meter langen Schwimmbeton-Steganlage mit Anschluss an den bestehenden Steg aufgetan. Mit den bereits vorhandenen Stegen könnten dort insgesamt 150 Charterboote liegen.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte gegen den Landkreis Oberhavel entschieden und die Ablehnung der Baugenehmigung gekippt. Es kam zu einem Vergleich zwischen dem Landkreis und der Röblinsee GmbH. Nun hat die Stadt, die das Grundstück an die Gesellschaft verkauft hatte, Widerspruch eingelegt. „Wir sind dagegen, weil die Auswirkungen eines solchen Steges auf die Bewohner und die Infrastruktur der Stadt zu groß sind“, sagte Bürgermeister Robert Philipp Anfang August bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Blauen Robur des RBB-Fernsehens und zählte die anlandenden Boote, die parkenden Pkw, die Entsorgung der Fäkalien von den Schiffen, Lärm und Staub auf. „Das ist vom Investor überhaupt nicht berücksichtig worden“, so der Bürgermeister. Der Protest der Bewohner richtet sich auch gegen die durch die Steganlage versperrte Aussicht auf dem Röblinsee. Außerdem würden sich mit den in der Saison ohnehin langen Wartezeiten an den Schleusen noch öfter und längere Staus bilden.

Gesellschafter zeigt sich dialogbereit

„Es wird nicht weniger Boote geben, dadurch dass sie hier nicht liegen“, sagte Kristian Kröber, Gesellschafter der Röblinsee GmbH, im Interview mit dem Fernsehsender. Die Schleusen seien zu den meisten Zeiten nicht überlastet. Das Unternehmen brauche diese Erweiterung, um den Betrieb wirtschaftlich fortführen zu können. Man sei dialogbereit und wolle Lösungen finden. Bestandteil der Genehmigung durch die untere Wasserbehörde des Landkreises ist der Schutz des Schilfgürtels. Vorgeschlagen wurde eine Barriere aus Schwimmdalben.

Der Bürgermeister hingegen hat Zweifel, dass die städtische und die unternehmerische Meinung „kompatibel“ seien. Im Rahmen des geltenden Rechts wolle man die Sache weiter verfolgen. Der Widerspruch der Stadt wird vom Landkreis Oberhavel geprüft. Dazu muss ein Widerspruchsbescheid erlassen werden. Dann wird man weitersehen. Den Fürstenberger Stadtverordneten liegt der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes bislang nicht vor. Eine Stellplatzablöse kann vom Investor nicht eingefordert werden, weil keine entsprechende Satzung mehr existiert.

