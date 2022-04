„Wie man (mit einem Buch) Mut macht“: Online-Lesung mit Bestseller-Autorin Martina Rellin

Bergfelde

Zum Mut machen sind sie angetreten, die Bergfelder Bestseller-Autorin („Klar bin ich eine Ost-Frau!”) Martina Rellin und Johannes Heine, Unternehmer und Dachdeckermeister aus dem sächsischen Grimma. Heine sieht sein Leben seit überstandener Krebserkrankung anders, lebt es anders und hat seine Erfahrungen zusammen mit Co-Autorin Rellin in einem Mutmach-Tagebuch gebündelt. Das Buch ging knapp vor dem ersten Lockdown an den Start und damit in der realen Öffentlichkeit unter – online haben die beiden Autoren in den vergangenen zwei Jahren eine Menge Erfahrung bei Lesungen mit Gesprächen gesammelt, die sie jetzt bündeln zu einem besonderen Abend: Mutmach-Abend über zoom mit Hannes & Martina, am Donnerstag, 7. April, ab 18.30 Uhr: „Wie man (mit einem Buch) Mut macht“ Lesung und Gespräch mit Publikum.

Die Erkenntnis: Gesundheit ist wichtiger als Arbeit

Anderen Mut machen, nicht nur Patienten und Angehörigen, sondern uns allen, die wir eigentlich wissen: Gesundheit ist wichtiger als Arbeit. Darum geht es in dem Buch „Ein Mann steigt seinem Krebs aufs Dach“, aber auch um die Kraft von Tagebüchern überhaupt und die Kraft, die das Lesen guter Bücher gibt. Alle sind herzlich eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Martina Rellin meint: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die Seele zu pflegen durch gute Gespräche und andere Gedanken für eine gewisse Zeit.”

Anmeldung per Mai oder Telefon

Wer online-Veranstaltungen skeptisch sieht, kann hier gleichzeitig Vorbehalte abbauen: Autor und Autorin sind live zum Anfassen auf dem Bildschirm und die Gäste klicken einfach den zoom-Link, den sie auf Wunsch kostenlos zugeschickt bekommen. Dazu einfach Mail an: info@martinarellin.de oder telefonisch: 03304 509 65 20.

