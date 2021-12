Wie zwei Zwergesel vom Tierschutzverein Oberhavel gerettet wurden

Tornow/Templin

Höflichkeit muss sein, selbst bei Eseln. Also gibt es jeden Morgen ein langgezogenes, kräftiges Iah, wenn Ellen Schütze das erste mal in die Sichtweite von Bolle und Motte kommt. Die beiden Zwergesel sind 2019 im Tierheim Tornow gelandet, deren Leiterin Schütze ist. Und sie sind auch der Grund dafür, dass es für sie und ihren Lebensgefährten aus Oberkrämer in die Nähe von Templin ging. Denn als sich niemand fand, bei dem die mehr als 100 Kilogramm schweren Tiere bleiben konnten, nahm sie Bolle und Motte kurzerhand zu sich. „Um sie gut halten zu können, brauchten wir aber ein passendes Grundstück“, erzählt sie. Und das fand sich schließlich in Templin nahe des Röddelinsees.

Die beiden schauen gern mal herein. Quelle: privat

„Auf Bolle wurden wir durch einen ehemaligen Mitarbeiter aufmerksam, der uns davon erzählte, dass auf einer Wiese, in der Nähe seiner Wohnung, ein einzelnes Eselfohlen steht, das wohl zum Schlachter soll. Wir waren total entsetzt darüber, dass zum einen dieses arme Eselfohlen schon mit sechs Monaten von seiner Mutter getrennt wurde, normalerweise sollte man die Fohlen erst mit sieben bis acht Monaten absetzen, und zum anderen darüber, dass Bolle ernsthaft geschlachtet werden sollte.“ Um als Salami zu enden, sei die Zeit eindeutig zu früh gewesen. Also wurde der Besitzer kontaktiert. Zwei bis drei Tage seien es noch, bis der Schlachter ihn abholen würde, hieß es. Also wurde die Tierheimkasse geplündert und Bolle gegen Zahlung des Schlachtpreises nach Tornow geholt.

Bolle und Motte wurden gute Freunde

Da Einzelhaltung so gar nicht zum Charakter der sehr geselligen Tiere passt, war klar, was als nächstes starten musste: die Suche nach einem zweiten Esel. Dabei sei man auf das nur zwei Monate ältere Fohlen Motte gestoßen. „Dessen Schicksal wäre nicht viel anders gewesen“, so Ellen Schütze. Aber auch hier konnte ein Weg gefunden werden, der statt in die Wurstfüllmaschine zunächst ins Tierheim führte.

Da standen sie nun, Bolle und Motte. Sie äugten sich an und es dauerte nicht lange, bis die beiden richtig gute Freunde wurden. Dumm- und Frechheiten in der Pubertät eingeschlossen. Wie bei vielen anderen Vierbeiner, die in Tornow landen, musste im Anschluss auch hier erst einmal Vertrauen aufgebaut werden. Insbesondere Bolle brauchte eine Weile, ehe er merkte, dass Menschen, zumindest einige, gar nicht so schlimm sind. „Anfangs ließ er sich überhaupt nicht anfassen oder halftern“, erinnert sich die Tierheim-Leiterin. Er habe panische Angst gehabt. Aber er gab den Zweibeinern eine zweite Chance.

Ende 2019 war es dann soweit, dass ein tolles Zuhause für die beiden gefunden wurde. Dann konnten sie endlich aus dem Tierheim, welches alleine schon durch das häufige Hundegebell für die Esel recht stressig war, ausziehen.

Sie haben kein Fett im Haarkleid

Im neuen Zuhause angekommen, entwickelte sich für die beiden zunächst alles richtig gut. Die Bedingungen stimmten – und die unterscheiden sich doch in einigen Punkten deutlich von der Haltung von Pferden. Esel können beispielsweise ganzjährig im Freien stehen. Sie haben dagegen kein Fett im Haarkleid. Regnet es, saugt sich das Fell mit Wasser voll und die Tiere werden schnell krank. Also muss ein Stall vorhanden sein, der mindestens fünf Quadratmeter pro Tier groß ist.

Mehr ist natürlich besser. Recht gleich zu Pferden ist der Pflegeaufwand. Ausmisten, Hufpflege, bürsten, füttern – eine Stunde am Tag habe sie mit den beiden nicht mehr ganz so neuen Mitbewohnern schon zu tun. Was gebraucht war, gab es im neuen Zuhause – aber die Gesundheit der Eselbesitzer spielte leider nicht mit. „Im April 2020 riefen sie uns an. Sie waren leider so krank geworden, dass sie Bolle und Motte nicht mehr halten konnten“. Also ging es zurück ins Tierheim.

Wieder Stress im Tierheim

„Wir hatten dann zwar auch einige Interessenten für die Esel, viele davon wollten aber unsere Schlachtverbotsklausel nicht unterschreiben oder hatten von Eselhaltung gar keine Ahnung und wollten sie einfach nur auf eine Wiese stellen“. Da man den beiden deutlich anmerkte, dass ihnen der neuerliche Stress im Tierheim doch sehr zusetzte, nahm Ellen Schütze die Esel kurzerhand zu sich. Gerade durch das Training mit Bolle zur neuerlichen Vertrauensbildung gegenüber Menschen habe sie selbst auch eine sehr innige Bindung zu dem Tier aufgebaut. Nur war auf dem bis zu diesem Zeitpunkt in Bärenklau bewohnten Grundstück eine gute Haltung nicht möglich.

„Eines Abends entschloss ich mich, zusammen mit meinem Partner, ein anderes großes Grundstück zu suchen, auf dem auch die Esel mit uns leben können“. Und – auch in heutiger Zeit kann so etwas noch klappen – schon nach kurzer Zeit war ein geeignetes Objekt gefunden. Im Mai dieses Jahres hieß es also: „Auf Wiedersehen, Oberhavel“ und „Willkommen in der Uckermark“. Das Wiedersehen mit Oberhavel habe sie natürlich immer noch jeden Tag, schon durch die Arbeit.

Schon bald sollen die Esel Menschen helfen

Das Grundstück im Nachbarkreis bietet für die beiden Esel sowie die zum Haushalt gehörenden zwei Katzen und drei Hunde ausreichend Platz. Für Motte allerdings könnte es noch mehr Platz sein. Sie mag die Hunde so gar nicht und jeder Meter mehr Distanz zwischen sich und des Menschen besten Freund ist ein guter Meter. Ansonsten „bringen sie uns mit ihrer lustigen Art täglich zum Lachen und sind immer da, wo wir uns gerade aufhalten“.

Eine gewisse Verfressenheit kann man den Eseln auch nicht absprechen – die zwei lauern immer, ob etwas abfällt. Da die Tiere auch einiges an geistigem Input benötigen, geht Ellen Schütze oft mit ihnen wandern. Zwei bis drei Stunden seien optimal. „Ab nächstem Frühjahr dürfen die beiden dann anderen Menschen helfen, die innere Ruhe wiederzugewinnen und die eigene Wahrnehmung zu festigen“, kündigt sie an. Ab dann will sie mit Bolle und Motte Life-Coaching, Eselwanderungen und Eselbegegnungen anbieten. Gut drei Jahre sind die beiden jetzt und gefestigt genug, um auch für sie fremden Menschen ein guter Begleiter für ein paar Stunden zu sein.

Und um ein letztes Klischee auszuräumen: Esel sind nicht stur, sondern eigentlich gefügige Tiere. Nur mit Druck sei eben nichts zu erreichen. Im Zweifel ist also das Zuckerbrot das Mittel der Wahl, damit sie doch tun, was ihr Mensch will. Sie sei glücklich, die beiden täglich um sich zu haben, sagt Ellen Schütze schmunzelnd. „Sie bereichern mein Leben doch sehr.“

