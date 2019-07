Glienicke

Die Pkw-Einbrüche in der Gemeinde Glienicke nehmen kein Ende. So liefen bei der Polizei am Dienstagmorgen (2. Juli) erneut mehrere Meldungen von Autobesitzern auf, in deren Fahrzeuge eingebrochen worden war. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter verschiedene Elektronikbauteile aus dem Pkw-Inneren, darunter Bordcomputer.

Der erste Einbruch wurde um 7.20 Uhr gemeldet. Aus einem in der Sophienstraße abgestellten Pkw BMW war neben dem Bordcomputer weiteres Zubehör entwendet worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand allein bei diesem Einbruch ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Bis zum späten Vormittag hatten vier Fahrzeugbesitzer ähnliche Einbrüche in ihre Pkws angezeigt. Kriminaltechniker kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline