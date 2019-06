Rund drei bis vier Hektar Wald gerieten nahe der A10 bei Wolfslake am Montagnachmittag in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, die Autobahn musste aufgrund der Rauchentwicklung vorerst voll gesperrt werden. Am Dienstag konnten die Einsatzkräfte dann Entwarnung geben.