Himmelpfort

In der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort sind in diesem Jahr insgesamt 320.000 Wunschzettel eingegangen – und damit die gleiche Anzahl wie 2020. Das vergangene Jahr war angesichts der Fülle der Kinderwunschzettel bislang das absolute Rekordjahr. Doch 2021 stand dem in nichts nach. Wieder hatten der Weihnachtsmann und seine Weihnachtsengel alle Hände voll zu tun, um die ganze Post auch zu beantworten.

Unter den Wunschzetteln waren 2021 rund 15.000 Kinderbriefe aus 58 Ländern. Die meisten ausländischen Briefe kamen aus China, gefolgt von Polen und Russland. Den weitesten Weg hat in der aktuellen Saison ein Wunschzettel aus Neuseeland zurückgelegt: Die Entfernung zwischen Himmelpfort und Christchurch, eine neuseeländische Stadt mit 381.500 Einwohnern, beträgt mehr als 18.000 Kilometer!

Briefe mit zum Teil kleinen Kunstwerken

Die Weihnachtsschreibaktion ist traditionell eine gemeinsame Initiative der Deutschen Post und des Ortes Himmelpfort mit dem Ziel, Kindern den besonderen Wert des Briefeschreibens in einer immer digitaler werdenden Welt nahe zu bringen.Viele Zusendungen enthielten auch in diesem Jahr wieder wahre kleine Kunstwerke – so zum Beispiel liebevoll gebastelte und geschmückte Tannenbäume, Rentiere aus Papier, Glitzer-Wunschzettel oder Bilder des Weihnachtsmannes.

Die vierjährige Johanna aus Potsdam beispielsweise hat dem Weihnachtsmann einen Schutzengel gebastelt, damit er auf seinem Weg zu den Kindern gut ankommt. Emily, sieben Jahre, aus Frankfurt (Oder) wünscht sich, dass ihr kleiner Bruder bald kommt und freut sich schon sehr, dass sie demnächst eine große Schwester sein wird. Und Louis aus Zossen (fünf Jahre) möchte vom Weihnachtsmann wissen, wie eigentlich seine Rentiere heißen.

Jungen und Mädchen mit verschiedenen Wünschen

Die Kinder waren auch in diesem Jahr wieder sehr verschieden in ihren Wünschen für Heiligabend. Und doch gibt es eine Top 5 jener Kinderwünsche, die am meisten genannt wurden: sehr häufig sehnten sich die Kleinen danach, dass Corona endlich vorbei ist. In dem Zusammenhang hofften sie natürlich auf Gesundheit für die Familie und für ihre Freunde. Auch weiße Weihnachten und Schnee an Heiligabend zum Schlittenfahren stand bei vielen Kindern ganz oben auf der Liste.

Und schließlich wünschen sich kleine Mädchen häufig ganz andere Dinge als Jungen im gleichen Alter: Bei den Mädchen standen wieder Puppen und Spielfiguren ganz hoch im Kurs. Jungen freuten sich auf Spielzeugautos (Bagger/Kran/Polizeiauto/Feuerwehrauto). Bei den älteren Kindern dominierten Spielekonsolen und Handys die Wunschzettel.

Der Bundespräsident war ebenfalls da

Von der Vorweihnachtszeit in Himmelpfort wird der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor einigen Tagen in Erinnerung bleiben. Das Staatsoberhaupt musste allerdings pandemiebedingt auf der Treppe Halt machen und konnte nur durchs Fenster einen Blick ins Postamt werfen. 250.000 Wunschzettel waren bis dahin in der Weihnachtspostfiliale angekommen.

Steinmeier hatte noch Wunschzettel mitgebracht, die in seinem Amtssitz im Schloss Bellevue durch den Briefschlitz gerutscht waren. In den letzten Tagen müssen dann noch mal viele Wunschzettel in Himmelpfort angekommen sein. So wurde die Marke des vergangenen Jahres erreicht. Der Weihnachtsmann muss zu Heiligabend wirklich Höchstleistung bringen.

Von MAZonline