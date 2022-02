Willkommen im Leben – diese Oberhaveler Babys sind in den vergangenen Wochen geboren worden

Oberhavel

Wieder sind in Oberhavel Babys zur Welt gekommen. Die MAZ zeigt die jüngsten Bewohner des Landkreises auf einen Blick und wünsch ihnen und ihren Familien alles Gute und einen tollen Start ins Leben.

Hedwig Hoffmeister

Hedwig Hoffmeister Quelle: First MomentFirst Moment

Mit einem weißen Schleifchen auf der Stirn und umgeben von ganz viel Liebe ist die kleine Hedwig Hoffmeister mit dem süßen Häschen auf dem Strampler sanft eingeschlummert. Die Tochter von Marie-Kristin Hoffmeister und Gustav Hoffmeister, die in der Gemeinde Oberkrämer zu Hause sind, erblickte am 10. Januar 2022 um 6.15 Uhr in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin das Licht der Welt. Bei der Geburt wog Hedwig 3320 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Oskar Rothe

Oskar Rothe Quelle: FirstMoment

Wie ein keckes Bürschleinschaut Oskar Rothe in die Kamera. Der Sohn von Marie Rothe aus Hohen Neuendorf wurde am 2. Februar 2022 um 21.10 Uhr geboren. Da wog er 3560 Gramm und war 55 Zentimeter groß.

Malia Sophie Biely

Malia Sophie Biely Quelle: FirstMoment

Jüngste Leegebrucherinist Malia Sophie Biely. Das Mädchen wurde am 18. Januar 2022 um 11.50 Uhr in der Klinik in Oranienburg geboren. Bei der Geburt wog sie 3454 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Louis Karl Lehmann

Louis Karl Lehmann Quelle: FirstMoment

Am 2. Februar 2022erblickte Louis Karl Lehmann um 21.15 Uhr in der Klinik in Oranienburg das Licht der Welt. Der Sohn von Mama Cindy Lehmann aus Hennigsdorf wog 3796 Gramm und maß 52 Zentimeter.

Charlotte Wiese

Charlotte Wiese Quelle: FirstMoment

Ganz doll müde ist Charlotte Wiese und schläft deshalb tief und fest in ihrem gemütlichen Bettchen. Die Tochter von Jessica Meinicke aus Zehdenick kam am 1. Februar um 8.25Uhr in der Klinik in Oranienburg auf diese Welt. Bei der Geburt wog die kleine Charlotte gerade mal 2386 Gramm und maß 47 Zentimeter.

Sarah Kamira Gelhorn

Sarah Kamira Gelhorn Quelle: FirstMoment

Eingeschlafenist Sarah Kamira Gelhorn, die am 8. Januar um 1.25 Uhr in Oranienburg geboren wurde. Die Tochter von Katharina Gelhorn wog 2994 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Zara Vollbrecht

Zara Vollbrecht Quelle: FirstMoment

In Gransee wohnt Zara Vollbrecht. Mama Isabell brachte ihre Tochter am 10. Januar um 17.36 Uhr zur Welt. Zara wog 2936 Gramm und maß 48 Zentimeter.

Lauta Lein

Laura Lein Quelle: FirstMoment

Sonntagskindist Laura Lein, Tochter von Luliia Lein. Geboren wurde sie am 23. Januar, 11 Uhr, mit 3412 Gramm und 56 Zentimetern.

Henrik Steinmann

Henrik Steinmann Quelle: FirstMoment

Einen wunderschönen Traumscheint Henrik Steinmann hier gerade zu haben. Der junge Mann wurde am 20. Januar um 23.25 Uhr geboren. Daheim sind Henrik und Mama Sabrina Steinmann in Zehdenick. Bei seiner Ankunft wog Henrik 3400 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Philippa Schatz

Philippa Schatz Quelle: FirstMoment

Ein Nickerchenhält Philipa Schatz. Die Tochter von Celine Schatz aus Oranienburg erblickte am 18. Januar um 2.05 Uhr das Licht der Welt, wog 3294 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Paul Fischer

Paul Fischer Quelle: FirstMoment

Ein aufgeweckter Jungeist Paul Fischer. Der Sohn von Mama Katharina und Papa Benjamin Fischer aus Oranienburg erblickte am 19. Januar um 5.42 Uhr das Licht der Welt. Zu dieser Zeit wog der kleine Oranienburger 3346 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Louisa Berndt

Louisa Berndt Quelle: FirstMoment

Warm eingehülltist Louisa Berndt. Die Tochter von Samantha Berndt aus Velten wurde am 19. Januar um 0.16 Uhr in Oranienburg geboren. Das Mädchen wog 2990 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Von MAZonline