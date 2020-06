Wirbel um Kerze in einem Heulager in Grüneberg

Grüneberg

Karl-Heinz Wacker ist am vergangenen Wochenende nur knapp um eine Katastrophe herumgekommen. So glaubte er zumindest – bis Montagmittag. Da bekam seine Entdeckung vom Wochenende plötzlich eine völlig andere Wendung.

„Da wird dir schwindlig“, sagte der Grüneberger noch am Montagmorgen, als er an das zurückliegende Wochenende dachte. Der Landwirt ist gerade dabei, Heu zu machen. „Es ist sehr übersichtlich, was nach dem ersten Schnitt dieses Jahr zusammenkommt“, sagt er. Schon in den vergangen zwei Jahren sei die Heuernte aufgrund der ungünstigen Witterung eher mager ausgefallen. Und nun war es in den vergangenen Wochen leider oftmals wieder viel zu trocken.

In dem Unterstand lagern derzeit immerhin rund 900 Heuballen. Quelle: privat

Dennoch sind Karl-Heinz Wacker und seine Helfer kräftig dabei, das zusammengekommene Heu einzufahren und einzulagern. „Wir klotzen mächtig ran, denn ich möchte mit einigen Bowlingfreunden in Kürze ein paar Tage an die Ostsee nach Boltenhagen fahren, um mal etwas ausspannen zu können“, sagt der Landwirt. Also wurde auch am vergangenen Wochenende tüchtig in die Hände gespuckt. Dabei glaubte der Landwirt dann am Sonnabendnachmittag seinen Augen nicht zu trauen. Bemerkte er doch plötzlich in seinem Heulager einen Gegenstand, der sich bei genauerer Betrachtung als so etwas wie eine Duftkerze entpuppte. „Ich lagere die Heuballen immer auf Europaletten“, beschreibt Karl-Heinz Wacker. Das sorge für eine gute Belüftung der Ballen.

Erster Gedanke: Brandstiftung

Unter einer dieser Paletten befand sich die Kerze. Sie sei wie in ein kleines Nest eingebettet gewesen. Es musste also zwangsläufig davon ausgegangen werden, das dort Feuer gelegt werden sollte. „Mir ist immer abwechselnd heiß und kalt geworden, als ich die Kerze gesehen habe“, so der Landwirt. Zum Glück sei die Kerze wohl ausgegangen, bevor sie Unheil anrichten konnte, berichtet Karl-Heinz Wacker mit Erleichterung in der Stimme. Immerhin lagern unter der Überdachung, die nach drei Seiten hin offen ist und nur zur Wetterseite hin von einer Wand geschützt wird, gegenwärtig rund 900 Ballen mit einem Wert von rund 36 000 Euro. „Das wäre ein großes Inferno geworden“, ist sich Karl-Heinz Wacker sicher. Und nur etwa 200 Meter entfernt befindet sich das Wohnhaus.

Bislang sei er von Brandanschlägen verschont geblieben, sagt der Landwirt, der seit vielen Jahren Ortsvorsteher in Grüneberg ist. Aber um ihn herum habe es bekanntermaßen in der Vergangenheit häufig gebrannt. Und bis nach Nassenheide seien es nur rund drei Kilometer Luftlinie.

Enkelkinder wollten Katzen füttern

Am Montagmittag stellte sich dann auf einmal heraus, dass in Grüneberg ganz offensichtlich kein Fall von Brandstiftung vorliegt. Wie Karl-Heinz Wacker berichtete, hätten die Enkelkinder gebeichtet, dass sie am Sonnabend Katzen füttern wollten, die sich hin und wieder mal ganz gerne in dem Heulager aufhalten. Die Kinder, fünf und sieben Jahre alt, hätten also ein Gefäß genommen, in dem sich der Rest einer Duftkerze befand, es mit Katzenfutter gefüllt und umgeben von Katzenstreu unter einer Europalette platziert – damit dort nicht womöglich ein Waschbär herankommt. „Ich habe zwei Nächte lang kein Auge zugemacht“, sagt Karl-Heinz Wacker, ist aber nun auch sehr erleichtert, dass sich der Vorfall aufgeklärt hat und kein Fall von Brandstiftung mehr befürchtet werden muss.

