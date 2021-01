Wo und wann die Awu Oberhavel die abgeschmückten Weihnachtsbäume abholt

Oberhavel

Weihnachten ist vorbei und in vielen Haushalten haben die geschmückten Bäumchen langsam ausgedient. Auch in diesem Jahr müssen deshalb wieder unzählige Weihnachtsbäume in Oberhavel eingesammelt werden. Die Abfallwirtschaftsunion (Awu) des Landkreises übernimmt dies wieder und hat einen Tourenplan aufgestellt. Hier eine Liste aller Orte mit Angabe des Tages an dem die Awu-Mitarbeiter vorbeikommen.

Fürstenberg, Altthymen, Blumenow, Boltenhof, Bredereiche, Damshöhe, Drögen, Großmenow, Himmelpfort, Kleinmenow, Neuthymen, Qualzow, Steinförde, Steinhavelmühle, Zootzen – am Montag, 11. Januar

Dannenwalde, Gramzow – am Montag, 11. Januar

Friedrichsthal, Lehnitz, Malz – am Montag, 11. Januar

Germendorf, Sachsenhausen, Schmachtenhagen, Tiergarten, Wensickendorf, Zehlendorf – am Dienstag, 12. Januar

Barsdorf, Fürstenberg-Neubau, Neutornow, Ringsleben, Tornow – am Dienstag, 12. Januar

Altlüdersdorf, Neulögow, Neulüdersdorf, Seilershof, Wendefeld, Wentow, Dagow, Dollgow, Güldenhof, Menz, Neuglobsow, Neuroofen, Schulzenhof – am Dienstag, 12. Januar

Burgwall, Marienthal, Ribbeck, Zabelsdorf – am Dienstag, 12. Januar

Großwoltersdorf, Altglobsow, Buchholz, Burow, Wolfsruh, Zernikow – am Dienstag, 12. Januar

Bärenklau – am Dienstag, 12. Januar

Oranienburg – am Mittwoch, 13. Januar

Gransee, Buberow, Kraatz, Margaretenhof, Meseberg, Gransee-Ziegelei, Gransee-Ziegelscheune, Schönermark, Sonnenberg, Baumgarten, Rauschendorf, Rönnebeck, Schulzendorf – am Mittwoch, 13. Januar

Gutengermendorf, Häsen, Klevesche Häuser, Neuhäsen am Mittwoch, 13. Januar

Birkenwerder – am Donnerstag, 14. Januar

Liebenwalde, Hammer, Kreuzbruch, Liebenthal – am Donnerstag, 14. Januar

Zehdenick, Neuhof, Siedlung II – am Donnerstag, 14. Januar

Falkenthal, Badingen, Bergsdorf, Kappe, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Mildenberg, Osterne, Vogelsang, Wesendorf – am Freitag, 15. Januar

Bötzow, Eichstädt, Klein Ziethen, Marwitz, Neu Vehlefanz, Schwante, Vehlefanz, Wolfslake – am Freitag, 15. Januar

Kremmen, Amalienfelde, – am Montag, 18. Januar

Velten – am Montag, 18. Januar

Löwenberg, Glambeck, Grieben, Großmutz, Grüneberg, Hoppenrade, Liebenberg, Linde, Neulöwenberg – am Montag, 18. Januar

Beetz, Flatow, Groß Ziethen, Hohenbruch, Sommerfeld, Staffelde– am Dienstag, 19. Januar

Mühlenbeck – am Dienstag, 19. Januar

Hennigsdorf, Nieder Neuendorf – am Mittwoch, 20. Januar

Stolpe-Süd, Bergfelde, Borgsdorf, Stolpe, – am Donnerstag, 21. Januar

Freienhagen, Neuholland, Nassenheide, Neuendorf, Teschendorf – am Freitag, 22. Januar

Glienicke – am Montag, 25. Januar

Hohen Neuendorf – am Dienstag, 26. Januar

Schildow, Schönfließ, Summt – am Mittwoch, 27. Januar

Leegebruch – am Donnerstag, 28. Januar

Zühlsdorf – am Donnerstag, 28. januar

Von MAZ-online