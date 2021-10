Wohin in Oberhavel – drei Tipps fürs Wochenende

Knut Hagedorn

Redakteur: Von „Barock bis Rock“ – unter dem Motto spielen Lehrerinnen der Berliner Musikschule Bela Bartók am Freitag ab 19.30 Uhr in der Dorfkirche von Stolpe. Allein schon das besondere Interieur im Innenraum einer Kirche dürfte diesen Abend stimmungsvoll werden lassen. Der Eintritt ist frei.

Knut Hagedorn Quelle: Friedrich Bungert

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: 18, 20, 22... Skatturnier in Kremmen. In der Stadtparkhalle wird am Sonntag gereizt. Wer schon bei so einem Turnier dabei war, weiß, wie taktiert wird. Mit dabei ist Bürgermeister Sebastian Busse. Sicher wird das oberste Ziel Nummer sein, vor dem Stadtoberhaupt zu landen. Ab 13 Uhr werden die Karten gemischt. Wenn ich nicht erfolgreich bin, gehe ich ein paar Meter weiter. Da wird Rommé gespielt

Sebastian Morgner Quelle: Enrico Kugler

Bert Wittke, Redakteur: Der Himmel über dem Ziegeleipark Mildenberg wird am Sonnabend hell erleuchtet sein. Dann wird dort zu einem Feuerwerk-Festival eingeladen. Los geht’s um 18 Uhr mit einem Tagesfeuerwerk. Etwa um 20 Uhr beginnt die Feuerwerk-Show.

Bert Wittke Quelle: Enrico Kugler

