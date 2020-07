Wohnhaus in Nassenheide ab Oktober bezugsfertig

Nassenheide

Von außen sieht es bereits aus, als könnte das Wohnhaus an der Liebenwalder Straße 4b in Nassenheide fast fertig sein. Etliche Fahrzeuge von Handwerksfirmen, die vor dem Gebäude stehen, verraten jedoch, dass sich die Arbeiten nunmehr in das Innere des Hauses verlagert haben. Tatsächlich waren dort am Donnerstag zum Beispiel Maler und Fußbodenleger sowie Heizungsinstallateure am Werk.

Gewo-Geschäftsführerin Marion Schönberg und Jörg Reinke von der Gemeinde Löwenberger Land verschafften sich am Donnerstag einen Überblick über den Stand der Arbeiten in dem Gebäude. Quelle: Bert Wittke

„Die Arbeiten liegen immer noch fast im Zeitplan“, sagt Marion Schönberg. Es habe bislang, so die Geschäftsführerin der Gewo Gransee GmbH, die das Mehrfamilienhaus dort errichten lässt, nur geringfügige Verzögerungen gegeben. Darüber sei sie sehr froh, denn es habe in der Vergangenheit Befürchtungen gegeben, die Pandemie könnte die Fertigstellung des Hauses womöglich nachhaltig behindern. Dies sei jedoch glücklicherweise nicht eingetreten. Alle Firmen hätten ohne Pause weitergearbeitet. In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, dass ein großer Teil der im Zuge der Arbeiten vergebenen zehn Baulose an regionale Firmen vergeben wurde. Marion Schönberg rechnet ganz fest damit, dass das Gebäude ab Oktober bezogen werden könne.

Die Dreiraumwohnung im zweiten Obergeschoss verfügt über eine besonders großzügig gestaltete Terrasse, zu der man von allen Räumen aus Zugang hat. Quelle: Bert Wittke

Inzwischen haben die ersten Wohnungsbesichtigungen stattgefunden, wobei etliche Leute bereits ernstes Interesse am Anschluss eines Mietvertrages bekundet haben. Von den vier Zweiraumwohnungen zu ebener Erde, die barrierearm gebaut wurden, und sich daher vor allem für ältere Mieter eignen, sind schon zwei vergeben. Bezüglich der vier Zweiraumwohnungen im ersten Obergeschoss gibt es bislang einen verbindlichen Bewerber. Vergeben sind dagegen die beiden Wohnungen im zweiten Obergeschoss – eine Zweiraumwohnung und eine große Dreiraumwohnung. Weitere Interessenten, die sich die noch verfügbaren Wohnungen anschauen möchten, können mit der Gewo Gransee in Kontakt treten und dort einen Besichtigungstermin vereinbaren.

Alle Bäder mit Fenster und ebenerdiger Dusche

Wichtig ist der Geschäftsführerin der Gewo Gransee noch einmal hervorzuheben, dass alle Bäder in dem Gebäude über ein Fenster und ebenerdige Duschen verfügen. Der Mietpreis für eine Zweiraumwohnung soll bei rund 500 Euro liegen, wobei darin ein Pkw-Stellplatz und ein verschließbarer Unterstellplatz für Fahrräder beziehungsweise Kinderwagen eingeschlossen ist.

Bis zum avisierten Einzug im Oktober, so versicherte Jörg Reinke von der Gemeinde Löwenberger Land, die als einer der Gesellschafter der Gewo Gransee in Erscheinung tritt, werden auch die Außenanlagen rund um das Wohnhaus auf Vordermann gebracht sein.

Die Gewo Gransee baut das Wohnhaus in Nassenheide komplett mit Eigenmitteln. Wenn das Konzept aufgeht, könnten noch weitere die Häuser im Löwenberger Land, aber zum Beispiel auch in Gransee entstehen. Quelle: Bert Wittke

Weil eine finanzielle Förderung des Wohnungsbauprojektes abgelehnt worden war, baut die Gewo Gransee Gmbh das Mehrfamilienhaus in der Liebenwalder Straße 4b komplett mit Eigenmittel. Diese Tatsache sowie die Architektur des Hauses verleihen dem Bauvorhaben den Charakter eines Pilotprojektes. In Abhängigkeit vom Ablauf der Arbeit und der Kostenentwicklung, so hatte die Gewo Gransee von Anfang an deutlich gemacht, sei das Errichten eines zweiten Wohnhauses auf dem Gelände an der Liebenwalder Straße in Nassenheide angedacht. Darüber, so Marion Schönberg und Jörg Reinke am Donnerstag, solle im kommenden Jahr beraten und entschieden werden. „Die Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde ist da und nimmt zu“, sagte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Er könne sich daher ein zweites Mehrfamilienhaus sehr gut vorstellen. Denkbar sei aber auch, ein solches Gebäude für andere Ortsteile des Löwenberger Landes ins Auge zu fassen.

Von Bert Wittke