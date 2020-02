Wolfgang Janisch will nicht aufgeben

Liebenwalde

Wenn Wolfgang Janisch darüber spricht, was ihm die Augen für klassische Literatur und Gedichte geöffnet hat, wird es romantisch. Er sei früher, so erzählt der heute 79-Jährige, in seinem Elternhaus in Fredersdorf ( Märkisch Oderland) immer in Mondnächten aufs Dach gestiegen. Dort habe er sich auf die Bohle gesetzt, mit dem Rücken gegen den warmen Schornstein gelehnt und gelesen. Und im Mai sei ihm dort oft der Duft blühender Bäume in die Nase gestiegen und habe ihm zum Träumen verleitet. Das sei wunderschön gewesen.

Alles begann mit einem Buch von der Patentante

Wolfgang Janisch hatte von seiner Patentante ein Büchlein geschenkt bekommen – eine „Auswahl deutscher Gedichte für höhere Schulen“ von Theodor Echtermeier aus dem Jahr 1907. Vor allem in diesem Werk habe er während seiner Ausflüge in die duftenden Mondscheinnächte gelesen. „Wir haben so eine vielfältige und tolle Literatur“, schwärmt Wolfgang Janisch, „die darf nicht verloren gehen.“ Er habe früh den Drang verspürt, beim Verbreiten der deutschen Kultur und Sprache zu helfen.

Der Schule seine Dienste angeboten

Wo man steht, soll man etwas machen, lautet ein Lebensmotto von Wolfgang Janisch, der einst in Strausberg das Schriftsetzerhandwerk erlernte. Und so hielt es der große Literaturfreund auch, als er mit seiner Frau 2010 dorthin zog, wo die Tochter bereits viele Jahre lebt – nach Liebenwalde. Dort bot er der Grundschule an, sich mit den Schülern literarisch zu betätigen und die Einrichtung nahm dankend an. Fortan las Wolfgang Janisch den Mädchen und Jungen vor und animierte sie dazu, selber Bücher mitzubringen und daraus zu lesen. Später forderte der Lesepate die Schüler dazu auf, den anderen etwas zu erzählen. Geschichten über Dinge, die sie erlebt haben – in der Schule, in der Freizeit, während der Ferien. Und Wolfgang Janisch glaubt beobachtet zu haben, wie die Mädchen und Jungen immer mehr Gefallen daran fanden, sich den anderen mitzuteilen.

Die Idee von einem Buch

Schließlich unterbreitete der Liebenwalder, der zuletzt als Buchgestalter beim Verlag „Volk und Welt gearbeitet hatte, die Idee, die Geschichten aufzuschreiben, sie im Kunstunterricht mit kleinen Zeichnungen zu bebildern und ein Büchlein daraus zu machen. Damit, so war er sich sicher, würde nicht nur das Selbstwertgefühl der Schüler gesteigert, sondern auch etwas Gutes für die Schule getan, die das Büchlein hätte zum Kauf anbieten können.

Neuer Versuch soll gestartet werden

Leider verlief das Projekt dann aber im Sande und es kam letztendlich nie zu einem solchen Buch. Das findet Wolfgang Janisch sehr schade. Vor allem, weil damit das ganze Engagement der beteiligten Mädchen und Jungen kaputt gemacht wurde. Unter den Schülerinnen und Schülern, so habe es später auf Nachfrage in der Grundschule geheißen, gebe es nicht mehr ausreichend Interesse für die Umsetzung dieses Vorhabens. Das will Wolfgang Janisch nicht so recht glauben. und möchte gerne einen neuen Versuch starten, der selbstverfassten Schulliteratur zum Durchbruch zu verhelfen. Vielleicht hat Claudia Ruh dafür nach der Ferienwoche ein offenes Ohr. Sie nimmt nach den Ferien die Arbeit als neue Direktorin der Grundschule „Am Weinberg“ auf.

Von Bert Wittke