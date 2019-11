Bärenklau

Die Wende. „Das war journalistisch die aufregendste Zeit“, sagt Wolfgang Krüger heute. Der 69-Jährige lebt seit 1993 in Bärenklau ( Oberhavel). 30 Jahre nach dem Mauerfall erinnert er sich, was er am 9. November 1989 gemacht hat.

Wolfgang Krüger war damals in West-Berlin Chefredakteur von Rias-TV, dem Fe...