Wunder der Natur im Kloster-Kräutergarten in Himmelpfort

Ein Hauch Provence schwebt durch die Luft an der Himmelpforter Schleuse. Hüfthoch steht der Lavendel im Kloster-Kräutergarten. Das Summen der Hummeln und Bienen, die sich an ihm laben, begrüßt die Besucher. Dort zwischen Kräuterbeeten kommt die Seele zur Ruhe. Platz genommen auf einer der zahlreichen Holzbänke können Gäste den Blick schweifen lassen, entdecken und mit allen Sinnen genießen.

Im Kräuterladen gibt es das, was im Garten wächst

Seit 22 Jahren dient der Kloster-Kräutergarten in Himmelpfort als Schaugarten mit Kräuterbeeten und Kräuterspirale, einem Areal für Färbepflanzen und Hexenkräuter. Im Kräuterladen gibt es das, was im Garten wächst – in reiner und verarbeiteter Form. Neben Frischkräutern, Blumen, Kräuterpflanzen, Sämereien bietet der Verein Ökosolar, der den Garten betreibt, Kräuteransatzschnäpse und Liköre, Kräuteressige, Lavendelsäckchen, Marmeladen, Sirup (zugekauft aus dem Boitzenburger Land in der Uckermark), Honig (aus der Imkerei Stechlin), Senf und Dips an.

Der Kloster-Kräutergarten in Himmelpfort ist bis auf Dienstag täglich geöffnet. Quelle: Uwe Halling

Einen besonders guten Riecher rund um die Kräuter im Garten hat dabei Isabell Glase vom Verein Ökosolar. Sie hat das Projekt angeschoben. Heute ist sie nicht nur für die Einarbeitung neuer Arbeitskräfte zuständig, Buchhaltung, Organisation und Planung, sie setzt jede Flasche Schnaps, Essig und Likör selbst an – natürlich mit den geernteten Pflanzen aus dem Kloster-Kräutergarten. „Am Anfang stand die Idee eines Schaugartens für traditionelle Klosterkräuter“, sagt Isabell Glase. Direkt gegenüber dem Garten befinden sich die Überreste des Himmelpforter Zisterzienserklosters. 1997 begann der Aufbau des Kloster-Kräutergartens, für den sich die Beteiligten Rat von Experten holten. „Vor Beginn des Projektes“, so Isabell Glase, „haben wir das Zisterzienserkloster Michaelstein in Blankenburg/Harz besucht und bei einer Führung durch den Schau- und Lehrgarten wichtige Erkenntnisse für das eigene Projekt gewonnen.“

Gewürze für Küche, Medizin, Duftstoffe, Kosmetika und Färbemittel

So entstand in Himmelpfort ein Schaugarten für Küchenkräuter und Raritäten wie Färbepflanzen und Hexenkräuter. Vom Samen bis zur ausgewachsenen Pflanze werden Kräuter und Blumen mit Zuwendung und Liebe gepflegt. Den Besucher erwarten mehr als 250 Heil-, Gewürz- und Duftkräuter. „Immer mehr Menschen entdecken die Freude am ökologischen Garten und an Kräutern, die unsere ältesten Gartenpflanzen sind“, sagt Isabell Glase. Über Jahrhunderte lieferten sie Gewürze für Küche, Medizin, Duftstoffe für Parfüms, Kosmetika und Färbemittel. Der urige, naturbelassene Garten lockt immer wieder Touristen an, die vor allem immer wiederkommen, erzählt Isabell Glase. „Wenn die Leute erzählen, wie schön sie es bei uns finden und wie sehr sie sich freuen uns zu besuchen, wenn sie hier im Urlaub sind, das ist der schönste Lohn für unsere Arbeit.“

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Sonnabend, Sonntag und an den Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

