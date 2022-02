„Ylenia“ fegt über Oberhavel: So wütete der Sturm am Donnerstag im Landkreis

Oberhavel

Diesen Tag werden die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis so schnell nicht vergessen: Sturm „Ylenia“ fegte am Donnerstag auch über Oberhavel.

Der Sturm mit teilweise orkanartigen Böen hatte in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gar einen Strommast einer 380-KV-Leitung abgeknickt. Dieser stand auf einem Feld bei Bergsdorf. Das Unglück muss sich ereignet haben, als zwischen etwa 1 und 2 Uhr kurzzeitig eine Gewitterfront mit starken Böen durch die Region gezogen ist, so Gerd Leege.

Bahnstrecke Löwenberg-Templin bedroht

Wie Zehdenicks Stadtbrandmeister weiter sagt, seien die Löschgruppen Bergsdorf und Klein-Mutz beauftragt gewesen, den Unglücksort auszuleuchten. Mitarbeiter des Stromversorgers Edis seien vor Ort gewesen, um zu prüfen, ob von dem Stromausfall auch die nahe Bahnstrecke Löwenberg-Templin betroffen ist, was ersten Überprüfungen zufolge jedoch nicht der Fall war. Nach Übernahme der Unglücksstelle durch die Edis-Mitarbeiter konnte der Einsatz seitens der Feuerwehrleute abgebrochen werden. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Bergsdorf und Klein-Mutz musste für den Fahrzeugverkehr jedoch komplett gesperrt werden.

80 Einsatzkräfte in Oranienburg unterwegs

Über 80 Einsatzkräfte der Wehren aus Oranienburg und seinen Ortsteilen waren am Donnerstag den ganzen Tag über im Einsatz. Vorrangig ging es dabei um die Sicherung umgestürzter oder abgeknickter Bäume, auch ein Dach wurde abgedeckt. „Große Schäden waren zum Glück nicht zu vermelden, es gab auch erfreulicherweise keine verletzten Personen“, berichtet Stadtsprecher Sebastian Welzel. Circa 30 Einsätze vermeldete die Einsatzzentrale am Donnerstagnachmittag, die eigens einberufene Leitstelle wurde am späten Nachmittag geschlossen. Damit ist der „Sturmdienst“ für die Feuerwehren aber noch nicht beendet, wie Welzel abschließend erklärt: „Freitag werden am Nachmittag nochmals hohe Windgeschwindigkeiten erwartet, dann wird die Leitstelle wieder ihren Dienst aufnehmen.“

Glück im Unglück hatte Familie Stark aus Oranienburg, ein Baum kippte um und stürzte auf das Haus der Familie in der Jenaer Straße 63. „Der Gartenzaun ist zwar völlig hin und auch die Fassade und das Dach haben einige Spuren abbekommen, aber uns geht es gut“, berichtet der 78-jährige Jürgen Stark.

Tierpark Germendorf geschlossen

Der Tierpark Germendorf kam zwar laut eigener Aussage ohne größere Schäden durch den Sturm, dennoch teilte die beliebte Freizeiteinrichtung auf ihrer Facebookseite mit, dass man erst wieder am Montag öffnen wird.

Lose Dachziegel an Hennigsdorfer Kita

Ganze 13 Einsätze zählte man in Hennigsdorf bis zum späten Nachmittag. In Hennigsdorf-Nord war ein Baum auf die Straße gekippt, ein anderer in der Friedrich-Wolf-Straße gar gegen ein Haus. Ein Baumdienst musste zur Hilfe gerufen werden. Lose Ziegel mussten vom Dach der Kita „Pünktchen und Anton“ entfernt werden. „Der Sturm war so stark, wie wir erwartet haben. Er hat über den Tag ordentlich zugelegt“, so Karsten Janz von der Hennigsdorfer Wehr. Für Freitag ist man weiter in Alarmbereitschaft „Der zweite Orkan soll ja noch heftiger werden“, so Janz.

Radler in Velten entging knapp der Katastrophe

In Velten gab es am Donnerstag bis zum späten Nachmittag neun sturmbedingte Einsätze. Unter anderem flogen Ziegel von einem Dach in der Breiten Straße. „Ein Dachziegel ist gerade so an einem Radler vorbeigeflogen, das war knapp“, erklärt Stadtbrandmeister Heiko Nägel. Zudem wurde ein Hallenschiff der Firma Rhenus abgedeckt; auf einer Baustelle war außerdem die oberste Gerüstlage eingebrochen und musste abgebaut werden. Zwei Bäume mussten im Stadtgebiet wegen Schieflage gefällt, einer von der Autobahn geholt werden. „Aber es wurde niemand verletzt, das ist ja die Hauptsache“, so Heiko Nägel, der für Freitag noch mal mit einigen Einsätzen rechnet, wenn der nächste Orkan kommt.

Drehleiter kam in Leegebruch zum Einsatz

In Leegebruch gab es bis zum späten Nachmittag acht Einsätze. Unter anderem drohte in der Rosenstraße ein Baum auf ein Haus zu kippen, weshalb die Drehleiter zum Einsatz kam, wie Robert Plotz von der Leegebrucher Wehr erklärte.

Mehrere Einsätze hatten die Feuerwehr auch in Oberkrämer. Zwischen Bärenklau und dem Leegebrucher Kreisel war ein Baum auf den Radweg gestürzt. Mehrere Bäume waren auch nahe des Friedhofs in Bötzow umgefallen. Am Bötzower Ortsausgang, auf der Landesstraße 20, hielt ein Baum den Sturmböen nicht mehr stand. Die Hälfte der Fahrbahn war blockiert. Weitere Einsätze gab es in Schwante.

Dachplatten an Alter Mühle in Grieben gelöst

In Grieben mussten die Kameradinnen und Kameraden am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr zur Alten Mühle an der Dorfstraße ausrücken. Dort hatte der Sturm große Dachplatten gelockert, die abzustürzen drohten. Unterstützt wurden die Griebener von der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberg und dem Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus Liebenwalde. Gemeinsam wurden die lockeren Platten vom Dach genommen. Gegen 14 Uhr sah es jedoch so aus, als müssten die Kameraden noch einmal ausrücken, weil sich inzwischen weitere Dachplatten gelockert hatten.

Bis kurz nach 10 Uhr war auch die Oberhaveler Polizei schon zu etlichen Sturmeinsätzen ausgerückt, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. „Dabei gab es zwar einige sturmbedingte Unfälle mit Sachschaden, aber keine mit Personenschaden“, berichtet sie. Die Einsatzlage sei aber trotzdem verhältnismäßig hoch. „Die Einsatzstellen werden jedoch in den meisten Fällen an die Feuerwehr übergeben.“ Und auch beim öffentlichen Personennahverkehr gab es Probleme: So musste unter anderem die S-Bahn-Linie 1 zwischen Oranienburg und Birkenwerder zeitweise am Vormittag unterbrochen werden.

Sorgenvoller Blick auf Sturm Zeynep

Seit 2 Uhr am Morgen waren die Kremmener Feuerwehren im Stadtgebiet unterwegs. Auf der Linumhorster Straße zwischen Flatow und Linumhorst waren am Donnerstag erneut Bäume auf die Fahrbahn gekippt. „Das alte Problem“, wie Gerd Lerche von der Feuerwehr am Donnerstag sagte. Im Griebener Weg in Sommerfeld sind gleich zwei Bäume umgefallen. Auch in Hohenbruch kam es zu einem Einsatz.

Mit Sorge blickt Feuerwehrmann Gerd Lerche auf den Freitag. Da soll nämlich schon der nächste Sturm folgen, „Zeynep“ rauscht heran.

Von MAZonline