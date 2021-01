Zahl der Verkehrstoten steigt: VCD-Kreisgruppe Oberhavel nimmt Landkreis in die Pflicht

Oberhavel

In Oberhavel sind in den ersten zehn Monaten des Jahres elf Menschen im Straßenverkehr gestorben und 140 Menschen schwer verletzt worden. „Das ist ein erschreckender Anstieg im Vergleich zu den Vorjahreszahlen“, sagte der Sprecher des gemeinnützigen Verkehrsclub Deutschland ( VCD) in Oberhavel, Dirk Flege, am Sonntag in einer Mitteilung. Laut VCD-Kreisgruppe, die sich auf kurz vor Weihnachten veröffentlichte Zahlen des Statistischen Landesamtes beruft, sind das fünf Verkehrstote und 24 Schwerverletzte mehr als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres.

VCD kritisiert Vorgehen des Landkreises

Die VCD-Kreisgruppe forderte den Landkreis auf, mehr für die Verkehrssicherheit in Oberhavel zu tun. „Im November 2019 hatte der Landkreis in einer Pressemitteilung noch eingeräumt, dass die Zahl der Verkehrsunfalltoten in Oberhavel ‚zu hoch‘ sei. Seitdem hat man nichts mehr vom Kreis zu dem Thema gehört“, kritisierte Flege. Nicht einmal die jährlichen Opferzahlen würden mehr vom Landkreis veröffentlicht.

„Der Landkreis veröffentlicht die Opferzahlen nur sporadisch und nicht vollständig. Auch gibt es keine konkreten Ziele im Landkreis für die Reduzierung der im Straßenverkehr Getöteten“, sagte die stellvertretende Sprecherin der VCD-Kreisgruppe, Petra Röthke-Habeck. Zwar bekenne der Landkreis sich in seinem „Mobilitätskonzept 2040“ zur „Vision Zero“, nenne aber weder ein Jahr, bis wann das Ziel Null Verkehrstote in Oberhavel erreicht sein soll noch ein Zwischenziel. Das Land Brandenburg will bis zum Jahr 2024 die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten um 40 Prozent und die Zahl der Schwerverletzten um 50 Prozent reduzieren.

Tödliche Unfälle nicht an Unfallhäufungsstellen

Grundsätzlich ließe sich sagen, dass jeder tödliche Verkehrsunfall im Rahmen der Verkehrsunfallkommission unter der Leitung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises besprochen wird. Dabei wird auch die Notwendigkeit geeigneter Sicherheitsmaßnahmen erörtert, teilte die Kreisverwaltung Oberhavel auf MAZ-Anfrage mit.

Im September kam eine Frau bei einem Unfall auf der L172 nahe Germendorf ums Leben. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

„Die tödlichen Verkehrsunfälle im Jahr 2020 ereigneten sich allerdings ausnahmslos nicht an bekannten Unfallhäufungsstellen. An Unfallschwerpunkten waren in diesem Jahr – das freut uns besonders – keine Unfälle mit schweren Personenschäden zu verzeichnen“, erklärt der zuständige Dezernent Matthias Rink. Bedauerlich sei hingegen, dass in diesem Jahr fast alle tödlichen Unfälle auf Verstöße gegen bestehende Regeln, also nicht auf fehlende Regelungen an sich, zurückzuführen waren.

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Landkreis hat die Straßenverkehrsbehörde, wie schon in den Vorjahren, zahlreiche Maßnahmen angeordnet – darunter unter anderem zehn Geschwindigkeitsreduzierungen, eine neue Lichtsignalanlage, ein Überholverbot und fünf Fußgängerüberwege. Weitere neue Lichtsignalanlagen beziehungsweise veränderte Schaltungen an Lichtsignalanlagen werden derzeit vorbereitet. Hier werden derzeit durch die Straßenbaulastträger (zum Beispiel die Kommunen) die verkehrstechnischen Unterlagen vorbereitet.

Mit stationären Blitzern wie hier in Nassenheide will der Landkreis erreichen, dass sich die Menschen stärker an die Verkehrsregeln halten. Quelle: Robert Roeske

Außerdem hat der Landkreis neben den beiden Standorten der stationären Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr 2020 insgesamt 712 mobile Messungen an 377 Messstellen durchgeführt. Insgesamt wurden durch die Bußgeldstelle des Landkreises Oberhavel 27 708 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unser Ziel ist auch hier, dass sich die Menschen in Oberhavel stärker an die Einhaltung der Verkehrsregeln halten.

Kreisverwaltung steht konstruktiver Diskussion offen gegenüber

Einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet darüber hinaus die Fahrerlaubnisbehörde, die bei gravierenden und gehäuften Verstößen aufgrund von fahrerlaubnisrechtlicher Nichteignung jährlich rund 150 bis 200 Fahrerlaubnisse entzieht. Auch die Anzeigenbearbeitung der Kfz-Zulassung leistet einen wichtigen Beitrag: Hier wurden im Jahr 2020 insgesamt knapp 1 000 Verfahren wegen sicherheitsrelevanter Mängel an Kraftfahrzeugen sowie fast 2500 Verfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes eingeleitet. Jährlich werden auf diesem Wege fast 100 Kraftfahrzeuge aus Sicherheitsgründen außer Betrieb gesetzt.

Nahe Wensickendorf verstarb im Oktober 2020 ein Radfahrer, nachdem er von einem Auto erfasst wurde. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Über konstruktive Anregungen zu konkreten Straßenabschnitten oder Knotenpunkten freut sich die Straßenverkehrsbehörde jederzeit. Entsprechende Hinweise oder Anträge seitens des VCD sind in der Kreisverwaltung bisher leider nicht bekannt, aber wünschenswert. Die Kreisverwaltung steht der Diskussion etwaiger Problemlagen offen gegenüber.

Unfallzahlen sinken – Anzahl der Getöteten steigt

Leicht abweichend von den Zahlen des VCD präsentiert sich das Ergebnis der Polizei Brandenburg. „Wir haben jeweils den Zeitraum von Januar bis Ende Oktober eines Jahres ausgewertet“, erklärt Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Dabei sei aber zu beachten, dass es sich um vorläufige Zahlen handele. „Bei einem Unfallgeschehen kann auch in der folgenden Zeit noch jemand versterben oder ein Unfall stellt sich später als Suizid heraus“, begründet sie. So stehen bei der Polizei im ausgewerteten Zeitraum zehn Verkehrstote in der Statistik – eine Person weniger als beim VCD.

Überhöhte Geschwindigkeit im Baustellenbereich der A10 nahe Birkenwerder war offenbar ursächlich für den Tod eines 40-Jährigen. Er war am Abend des 23. September mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen. Quelle: Julian Stähle

Die Unfallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken: Waren es 2019 noch 5045 im Zeitraum von Januar bis Oktober, so beläuft sich die Zahl für das Jahr 2020 auf 4397 Unfälle. Wurden im Jahr 2019 noch 672 Unfälle mit verletzten Personen gezählt, so war auch diese Anzahl im Jahr 2020 rückläufig: Bei 558 Unfällen kamen Personen zu schaden. Dem entgegen steht allerdings die Anzahl der getöteten Personen: 2019 verstarben sechs Personen bei Verkehrsunfällen, 2020 liegt diese Zahl bei zehn.

„Grund für die niedriger ausfallenden Zahlen könnte etwa der Lockdown gewesen sein“, mutmaßt die Pressesprecherin. Unter den Getöteten befanden sich sowohl Fußgänger und Radfahrende als auch Autofahrer. Als Hauptursache für Verkehrsunfälle bleibt überhöhte Geschwindigkeit bestehen. Dadurch wurden 107 Unfälle mit Personenschaden verursacht. 116 Unfälle mit Verletzten wurden durch die Generation 65+ verursacht, junge Fahrer waren für 52 Unfälle verantwortlich.

