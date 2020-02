ZeBra staunt über Menzer Schulkinder

Menz

Mit solchen Kindern im Publikum – was soll da schief gehen? Die Vorschulkids sowie die Mädchen und Jungen der Klassen 1 bis 3 der Theodor-Fontane-Schule in Menz erwiesen sich am Dienstag bereits als kleine Verkehrssicherheitsexperten. Was auch immer das brandenburgische Steppen-ZeBra, das man an seinen blau-weißen Streifen erkennt, von ihnen wissen wollte – die Kinder hatten stets ein Antwort parat. Sei es bei der Frage, was zu einem verkehrssicheren Fahrrad gehört, was die Ampelfarben Rot, Gelb, Grün bedeuten, welche Verkehrsschilder es so alles gibt oder wie man sich im Schulbus richtig verhält. Dafür gab es am Ende zur Belohnung für alle Zuschauer große Malhefte.

Das ZeBra und der Zirkusdirektor sind auf offener Straße zusammengestoßen. Dabei hat sich der Direktor den Fuß verstaucht und das ZeBra muss für ihn einspringen. Quelle: Uwe Halling

Das ZeBra-Theater der Verkehrssicherheitskampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ des brandenburgischen Verkehrsministeriums machte am Dienstag um 10 Uhr Station in Menz, nachdem es zwei Stunden zuvor bereits ebenso erfolgreich in der Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg aufgetreten war. In dem Theaterstück „ZeBra wird Zirkusdirektor“ muss der Zirkusdirektor verletzt ins Krankenhaus. Warum? Er hat sich mal wieder auf offener Straße nur mit seinem Handy befasst und ist dabei mit dem ZeBra zusammengestoßen, das mit seinem Fußball auf dem Gehweg herumgespielt hat. Bums“ Da war es passiert und der Direktor hat sich den Fuß verstaucht. Deshalb droht die Zirkusvorstellung am Abend zu platzen. ZeBra beschließt aus diesem Grund, die Aufgabe des Zirkusdirektors selbst zu übernehmen, findet jedoch ein großes Chaos im Zirkus vor. Der Clown hat ein kaputtes Fahrrad und fährt nicht dazu ohne Helm, der Zauberer kennt die Verkehrsschilder nicht, die Seiltänzerin weiß nicht, wie ein Zebrastreifen richtig überquert wird und die Robbe Robert hat keine Ahnung, wie man richtig mit einem Bus fährt. Doch Ersatzdirektor ZeBra schafft es mit Hilfe der Kinder in den Zuschauerreihen, allen zur rechten Zeit die Verkehrsregeln beizubringen und so kann die Vorstellung am Abend doch noch stattfinden.

Die Kinder in Menz wissen bereits eine ganze Menge über richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Quelle: Uwe Halling

Die Menzer Vorschulkinder und Schüler waren nicht nur ein Publikum, dass begeistert und lauthals mitging, sie bewiesen auch, dass sie bereits eine Menge über das richtige Verhalten im Straßenverkehr gelernt haben. Da hatten die Lehrer am Ende der fast einstündigen Vorführung in der Turnhalle wirklich allen Grund, stolz zu sein.

Von Bert Wittke