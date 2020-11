Zehdenick: Bis das Auto außen und innen blitzeblank ist

Zehdenick

Immer wieder umkreisen Alexander Haas und Boris Suentaev das dunkelfarbene Fahrzeug in der Garage. In den Händen halten sie Tücher, mit denen die Männer über die Außenhaut des Autos wienern, bis sie sich problemlos in dem glänzenden Lack spiegeln können. Auf dem Schild neben der geöffneten Garagentür steht in großen leuchtenden Buchstaben „Löwen Autopflege“.

Alexander Haas (l.) und sein Mitarbeiter Boris Suentaev sind mit der Löwen Autopflege umgezogen – in die Ackerstraße 15 nach Zehdenick. Quelle: Bert Wittke

Bislang war dieses Dienstleistungsunternehmen in der Strelitzer Straße in Gransee ansässig. Doch jetzt sind Alexander Haas und sein Mitarbeiter Boris Suentaev umgezogen – in die Ackerstraße 15 in Zehdenick. „Die Miete in Gransee war einfach zu hoch“, sagt Alexander Haas. Deshalb hat der 28-Jährige, der aus Wolgograd stammt und als Spätaussiedler nach Deutschland kam, Ausschau nach einem anderen Standort gehalten. Dabei kam ihm mit Jens Schulz, der in Zehdenick ein Unternehmen für Energieberatung, Heizung, Sanitär und Tankreinigung betreibt, zu Hilfe und bot das Gelände an der Ackerstraße an. Dort werden nun also mit Beginn der kommenden Woche Autos gereinigt und gepflegt. Und das, so versichert der Chef, nach allen Regeln des Reinheitsgebotes. Moderne Reinigungsverfahren mit Dampfstrahl und Trockeneis sorgen dabei für ein besonders umweltfreundliches Arbeiten.

Zum Angebot des Dienstleistungsunternehmens gehören eine intensive Innen- und Außenpflege. Zum Teil mit modernsten Reinigungsmethoden und -geräten, zum Teil aber auch in intensiver Handarbeit. Quelle: Bert Wittke

Bei der Außenreinigung werden Schmutz, Insekten, Staub und Anhaftungen besonders lackschonend entfernt. Dazu gehört auch die Reinigung von Rädern, Felgen und Kotflügeln. „Bis zu einem bestimmten Grad können wir sogar Kratzer entfernen“, verspricht Alexander Haas, der mit seiner Frau und seinem vierjährigen Sohn Nikolas im Löwenberger Land wohnt. Bei der Innenreinigung werden die Sitze, Fußboden, Scheiben, Lederteile und auch Kunststoffteile und schwer erreichbare Stellen per Hand gereinigt. Alle beweglichen Teile wie Fußmatten, Auflagen oder Aschenbecher werden außerhalb des Fahrzeugs vom Schmutz befreit, gepflegt und bei Bedarf auch ausgetauscht. „Bitte informieren sie darüber, dass wir auch Hundehaare aus dem Fahrzeuginnenraum entfernen“, sagt Alexander Haas. Dieser Wunsch werde in letzter Zeit immer häufiger geäußert. Und außerdem würde er und sein in Odessa in der Ukraine geborener Mitarbeiter auch den Innenraum desinfizieren und so auch Bakterien und Viren beseitigen. Das sei gerade jetzt in Coronazeiten ein zusätzliches Serviceangebot, von dem die Leute mit Sicherheit viel und oft Gebrauch machen.

Oberstes Gebot für das Zwei-Mann-Team ist, dass die Autobesitzer nach der Reinigung und Pflege das Gefühl haben, in einem neuen Fahrzeug zu sitzen. Quelle: Bert Wittke

Gereinigt und gepflegt werden in Zehdenick Pkw und Kleintransporter. Alexander Haas und sein Mitarbeiter reinigen und pflegen aber auch Lkw oder Traktoren und rücken auf Wunsch bei den Besitzern vor Ort an. Zur Kundschaft der Löwen Autopflege gehören nicht nur Privatpersonen sondern auch Unternehmen wie etwa das Autohaus Gottschalk oder das Unternehmen Kubale. „In Gransee gehörte sogar die Polizei mit ihren Fahrzeugen zu unserer Kundschaft“ erzählt Alexander Haas. Der Chef weist darauf hin, dass der Kundschaft in Kürze auch für die Zeit der Reinigung kostenlos Ersatzfahrzeuge zur Nutzung angeboten werden. Denn zwei bis drei Stunden dauere so eine gründliche Pkw-Reinigung auf jeden Fall.

Alexander Haas hat ursprünglich in München eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement absolviert, bevor er vor etwa vier Jahren im Löwenberger Land mit Frau und Kind sesshaft geworden ist. Quelle: Bert Wittke

Je nachdem, wie sich das Unternehmen an dem neuen Standort entwickele, will Alexander Haas, der ursprünglich in München eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement absolviert hat, bevor er vor etwa vier Jahren im Löwenberger Land sesshaft wurde, über eine Erweiterung seines Serviceteams nachdenken. Vorerst wollen er und sein Mitarbeiter aber erstmal bei der Autoreinigung und Autopflege in die Hände spucken. Und bis dahin werde ihnen auch der neue Standort in der Ackerstraße sicher gute Dienste leisten. „Kein Luxus, aber nach einigen Elektrik-, Maler- und Fußbodenarbeiten optimal für unser Geschäftsangebot“, sagt Alexander Haas. Die Kundschaft könne kommen.

Von Bert Wittke