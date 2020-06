Mit der Übergabe eines großen Schlüssel aus Schokolade ist am Mittwoch das neue Jugendzentrum am Festplatz in Zehdenick feierlich in die Betrieb genommen worden. Bürgermeister Bert Kronenberg wünschte stellvertretend für alle Stadtverordneten dem Träger der Einrichtung, dem Zehdenicker Jugendwerk mit Jens Jäger an der Spitze, viel Spaß im neuen Haus.