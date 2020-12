Zehdenick

Vor zwei Jahren war es noch der Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr wurde daraus der Laternenzauber. Und jetzt heißt der vorweihnachtliche Tupfer in Zehdenick Adventsshopping. Es ist die Corona-Alternative. Die Einzelhändler der Altstadt verständigten sich darauf, um wenigstens ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung in Zehdenick zu entfachen. 14 Läden und die „Engelswerkstatt Berliner 8“ werden am Sonnabend, 5. Dezember, in der Altstadt – entlang der Berliner Straße und Dammhaststraße bis zur Zugbrücke – die Türen bis 18 Uhr öffnen (Textilien und Geschenke bis 15 Uhr). „Viele kleine Aktionen und zusätzliche Angebote stehen für die Kunden bereit und laden zum Einkauf ein“, kündigt Uta Kupsch vom Stadtmarketing an.

In den vergangenen Wochen war viel Zeit in die Vorbereitung investiert worden – wohlwissend, dass auch dieses Shopping durch neue Corona-Maßnahmen komplett gecancelt werden könnte.

Anzeige

Innenstadt weihnachtlich geschmückt

Die Lichtmasten erhielten ihren traditionellen Grünschmuck. Anwohner beteiligten sich ein wenig an der Aktion. „Sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass unsere Altstadt in der Vorweihnachtszeit nicht grau, sondern bunt ist und eine festliche Stimmung und Zuversicht ausstrahlt“, so der Aufruf der Stadtverwaltung bereits im November. Insbesondere galt das für den Adventsshopping-Samstag.

Schaufenster mit Kinderbasteleien dekoriert

Ihren Ideen freien Lauf ließen die Zehdenicker Hortkinder und ihre Erzieherinnen und Erzieher. Sie bastelten im Vorfeld des Adventshoppings fleißig. Mit ihren Arbeiten dekorierten sie die Schaufenster in der Berliner Straße 27 und trugen ihren Teil für eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Stadt bei. Kinder konnten im Vorfeld einen Nikolausstiefel gestalten und ihn abgeben. „Am Sonnabend können sie ihren Stiefel in den Läden suchen. Wenn sie ihn gefunden haben, bekommen sie ihn mit einer kleinen Überraschung zurück“, so Uta Kupsch. Die Suche nach dem Stiefel können die Familien mit einem kleinen Spaziergang verbinden. Für Licht und eine adventliche Stimmung werden auch die circa 60 Baumstammlaternen sorgen, die am Sonnabend in der Altstadt stehen werden. Sie begleiten die Familien auf dem Spaziergang und zeigen den Kindern den Weg zu den Läden mit den Nikolausstiefeln.

Karussell, Punsch und Bratwurst

Neben der großen Tanne auf dem Marktplatz steht ein kleines Karussell, auf dem Runden gedreht werden können. Wer etwas Warmes für den Bauch braucht, der ist beim Imbiss 44 richtig aufgehoben; Kinderpunsch oder eine Bratwurst sind dort zu bekommen. Sowohl hier als auch überall in der Altstadt gelten an dem Tag die Abstands- und Hygienevorschriften. Alle Erziehungsberechtigten werden darüber hinaus aufgefordert, im Bereich des Karussells einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

„Wir sind hier alle Optimisten. Ich denke, unter den jetzigen Regelungen sollten wir das Adventsshoppen hinbekommen“, sagt Uta Kupsch.

Von Stefan Blumberg