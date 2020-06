Zehdenick benennt seinen Havelsportplatz um

Zehdenick

Zehdenicks Stadtverordnete sind Fans des örtlichen Fußballvereins. Das haben sie am Donnerstagabend während der Stadtverordnetenversammlung im Bowling-Center in der Schmelzstraße deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Timing hätte auch nicht besser sein können: Genau im 100. Jahr seines Bestehens haben die Kicker des SV 1920 Zehdenick den Aufstieg in die Brandenburgliga und damit in die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg geschafft. Dafür gab es von allen Seiten anerkennende und lobende Worte.

Botschafter der Stadt Zehdenick

Der SVZ reise künftig durch das ganze Land und mache Werbung für Zehdenick, hieß es. Das sei große Klasse. Anlass für den Ausflug in den Bereich des Fußballs war ein Antrag des SV Zehdenick an die Stadtverordneten. Danach soll der Havelsportplatz in der Jahnstraße 4 in Zehdenick ab Juli den Namen „GEMA-Baustoffe-Arena Zehdenick“ tragen. Grundlage ist ein Sponsoringvertrag zwischen dem SV 1920 Zehdenick und der GEMA-Baustoffhandel- und Transport GmbH mit Sitz in Nassenheide. Dieser, so informierte Peter Hildebrandt, sei zunächst auf die Dauer von zwei Jahren begrenzt. Der 1. Vorsitzende war als Gast zur Stadtverordnetenversammlung erschienen und freute sich über das symbolische Schulterklopfen der Kommunalpolitiker. Die votierten dann auch einstimmig für die Namensumbenennung und lobten das Engagement der Verantwortlichen des SVZ, sich um finanzielle Unterstützung zu bemühen.

Der Kunstrasenplatz in Zehdenick muss dringend erneuert werden. Das hat die Stadt dem Verein ebenso zugesagt, wie Sanierung der Beleuchtungsanlage. Quelle: Bert Wittke

Hartmut Leib plädierte sogar dafür, dass sich der SV 1920 Zehdenick in das goldene Buch der Stadt eintragen darf. Schließlich hätten die Fußballer mit ihren Erfolgen und dem Aufstieg sehr viel Ehre für die Stadt eingelegt. Zugleich sei dies die richtige Wertschätzung seitens der Stadt für die Leistungen und das Engagement der Kicker. Hoffentlich, so hieß es am Donnerstagabend, würden auch andere Vereine dieses Beispiel zum Anlass nehmen, um nach Wegen zur Unterstützung der Vereinsarbeit zu suchen.

Auf dem Sportplatz muss eine Menge verbessert werden

Zehdenicks Stadtverordneten waren sich auch einig darüber, dass nun intensiv darüber nachgedacht werden müsse, wie man den SV 1920 Zehdenick noch unterstützen könne. Dabei wurde auch daran erinnert, dass die Stadt 20 000 Euro für Planungsarbeiten in Verbindung mit dem Sportplatzgelände in Aussicht gestellt hat. „Dann müssen jetzt auch alle die Hand heben, wenn eine entsprechende Beschlussvorlage auf den Tisch des Hauses kommt“, sagte Norbert Gerth. Das Sportplatzgelände, so der Stadtverordnete, sei wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Man brauche sich bloß mal die Einzäunung des Geländes anschauen, die an mehreren Stellen baufällig sei. Von dem schlechten Eindruck, den die Skateranlage am Rande des Platzes mache, ganz zu schweigen. Immerhin hat die Stadt bereits ihre Bereitschaft bekundet, für die dringend erforderliche Erneuerung des Kunstrasenplatzes und die Sanierung der Beleuchtungsanlage aufkommen zu wollen.

Zur Höhe der finanziellen Unterstützung seitens des Sponsors GEMA-Baustoffhandel- und Transport GmbH wollte sich Peter Hildebrandt nicht äußern. Er sagte aber, dass der Verein das Geld unter anderem nutzen wolle, um die Mannschaft zu verstärken.

