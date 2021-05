100 000 Euro vom Konto der Mutter abgehoben: Frau aus Freienhagen steht vor dem Schöffengericht

Zehdenick

Um die Veruntreuung von rund 108 000 Euro ging es am Montag vor dem Schöffengericht Zehdenick. Auf der Anklagebank saß eine Frau aus dem Liebenwalder Ortsteil Freienhagen. Die 57-Jährige soll laut Anklage zwischen 2012 und 2014 das Konto ihrer Mutter, für die sie als Betreuerin vom Amtsgericht eingesetzt worden war, um diese erhebliche Summe erleichtert haben. Die Staatsanwältin musste lange zehn Minuten die 120 Einzelabhebungen vom Konto der Geschädigten bei der MSB Brandenburg verlesen. Dabei ging es von zwei -, bis zu fünfstelligen Beträgen auf und abwärts. Der Spitzenwert lag bei 17 000 Euro.

„Ich gebe zu, dass ich das Geld verpulvert habe, damit sie (die Mutter) es schön hat“, versuchte die Angeklagte, ihr Handeln zu erklären. Ihre Mutter wäre nach einem Schlaganfall und einsetzender Demenz zum Pflegefall geworden und in ein Altenheim in Nauen gekommen. Ihr Wunsch war aber, wieder in ihr Haus nach Freienhagen zurückzukehren. Dieses Haus war jedoch völlig sanierungsbedürftig, schilderte die Frau weiter. Sie habe ihr eigenes Geld für die Instandsetzung benutzt. Das habe aber nicht gereicht und so habe sie auch auf das Guthaben ihrer Mutter zurückgegriffen.

Die Mutter starb 2015

Viel Geld habe sie für den großen Garten, den die Mutter so liebte, ausgegeben – zum Beispiel für dessen Pflege einen Rasentraktor gekauft. Leider ist ihre Mutter nicht mehr in den Genuss der Neugestaltung des Hauses und Grundstückes gekommen. Sie starb 2015, schilderte die Frau unter Tränen weiter. „Ich bestreite nicht, die Abhebungen gemacht zu haben, aber ich habe nichts für mich genommen“, beteuerte die Angeklagte.

„Sie haben durchgängig wöchentlich etwa 2000 Euro abgehoben. Wofür so viel Geld?“, wollte der Vorsitzende Richter von der Freienhagenerin wissen. „Alles für meine Mutter – ich selbst habe nichts davon gehabt “, kam als klägliche Antwort. Die Angeklagte ist seit 2011 Hartz IV-Empfängerin und selbst gesundheitlich stark eingeschränkt.

Die Nichte brachte den Stein ins Rollen

Den Stein ins Rollen brachte die Nichte der Angeklagten, die als Enkelin Miterbin ist. Sie wandte sich an das Amtsgericht in Zehdenick und beim Nachforschen durch die Rechtspflegerinnen ergaben sich die unerklärlichen Geldbewegungen auf dem Konto der Großmutter, zu dem nur die Angeklagte Zugriff hatte. Als die Angeklagte keine Belege für die beträchtlichen Ausgaben vorweisen konnte – dazu war sie als amtlich bestätigte Betreuerin verpflichtet und belehrt worden – gaben die Justizmitarbeiterinnen die Sache an die Staatsanwaltschaft weiter. Deshalb dieser Prozess. Parallel dazu lief schon ein Zivilrechtsverfahren am Landgericht Neuruppin. In dem Zusammenhang sei das Haus und Grundstück an ein junges Paar inzwischen verkauft und ihr ein Anteil von 100 000 Euro zugesprochen worden, war von der Nichte als Zeugin zu hören.

Der Prozess wird am 17. Juni fortgesetzt. Dann ist mit einem Urteil zu rechnen.

Von Helmut Schneider