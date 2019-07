Mildenberg

In wenigen Wochen ist es soweit: Am 10. und 11. August dreht sich im Ziegeleipark Mildenberg wieder alles rund ums Thema Technik. Liebevoll herausgeputzte Oldtimer, Traktoren und Zweiräder sowie historische und moderne Landtechnik präsentieren sich vor der einzigartigen Industriekulisse.

Auch historische Landtechnik wird in Mildenberg gezeigt. Quelle: Uwe Seibt

Neben alter Landwirtschafts-technik wie Deutz, Famulus, Porsche oder Legier wird es eine Vielzahl an Oldtimern geben. So sind unter anderem die Auto-Marken Mercedes, Triumph oder Cadillac der 1940er- bis 1970er-Jahre vertreten, ebenso DDR-Klassiker wie Wartburg, Trabant, Wolga oder W 50. Auch Oldtimer-Motorräder wie Jawa, MZ oder Awo sind dabei. Die Aussteller reisen aus Berlin, Potsdam, Mecklenburg-Vorpommern und den umliegenden Nachbarlandkreisen an. Selbst Elektronik-Bikes und Quads können getestet werden. Die Oldtimerfreunde Gransee laden mit ihren DDR-Feuerwehr-Klassikern zu Schauvorführungen ein. Daneben bereichern weitere Vereine die Veranstaltung mit ihren Fahrzeugen, so der Oldtimerstammtisch Zehdenick, der Oldtimerclub Oberhavel, der Käfer Club Oberhavel, Oldtimer & Technik e.V. Ost Uckermark, die Oldtimerfreunde Angermünde oder Historische Feldbahn Dresden e.V.

Die Oldtimerfreunde Gransee laden mit ihren DDR-Feuerwehr-Klassikern zu Schauvorführungen ein. Quelle: Uwe Seibt

.

Nicht nur viele Raritäten sollen die Besucher zum Schwärmen bringen. Kleine und große Gäste können sich auf faszinierende Technik und ein Familienprogramm zum Anfassen, Mitmachen und Verstehen freuen. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Sonnabend um 10.30 Uhr durch Oberhavels Landrat Ludger Weskamp. Unbedingt zu empfehlen ist die Parade der Aussteller um 13 Uhr. Die stolzen Besitzer stellen ihre Schmuckstücke dabei vor und verraten interessante Infos und Details, die sonst im Verborgenen schlummern.

Um 12 und 16 Uhr wird es rasant und spektakulär. Michel Schulte zeigt bei seiner Stuntperformance-Trialshow, was alles mit einem Quad und verschiedenen Motorrädern möglich ist. Waghalsige Sprünge, Überschläge und Fahrmanöver sollen die Besucher in Erstaunen versetzen. Erstmals dabei sind die „Physikanten & Co.“ aus Witten mit ihrer interaktiven Physik-Show „Nah-dran“. Bekannt sind sie aus Funk und Fernsehen, unter anderem aus den Sendungen „Galileo“ oder „Frag doch mal die Maus“. Mit eindrucksvollen physikalischen Phänomenen und Experimenten werden sie an beiden Tagen jeweils um 12.30 Uhr und 14 Uhr auf der Bühne das Publikum verblüffen.

Die langsam wandelnde „Herde der Maschinenwesen“ der Künstlergruppe „foolpool“ aus München gehört zu den Höhepunkten der Faszination Technik. Quelle: Birgit Bode

Highlight ist neben den fahrenden Besonderheiten zudem die langsam wandelnde „Herde der Maschinenwesen“ der Künstlergruppe „foolpool“ aus München. Vier riesige Tiere aus recycelten Fahrrädern, begleitet von zwei Hirten, ziehen sacht an den Gästen vorbei. Ihre metallischen Augen leuchten, Ketten klirren, Ritzel rotieren.

Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) wird mit einer Mitmach-Baukasten-Werkstatt vor Ort sein. Hier kann gesägt, gefräst und gebohrt werden. So entstehen tolle selbst gemachte Mitbringsel wie Smartphone-Halter, Flugzeuge oder Tiere. Für musikalische Stimmung sorgen an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr die Band „The Beaters“ mit sämtlichen Hits der Beatles sowie die Musiker von „Duoprima“, die um 15 Uhr zur Kaffeezeit mit bekannten Schlagern unterhalten. Ganztägig sind Rundfahrten mit der Ziegeleibahn möglich. Die Dampflok Lowa wird die Tonlorenbahn durch die idyllische Tonstichlandschaft ziehen. Allerlei Marktstände mit verschiedenem Handwerksangebot, Trödel sowie Ersatzteilen laden zum Bummeln und Stöbern ein und lassen jedes Sammler- und Schrauberherz höher schlagen. Kulinarische Leckereien gibt es überall auf dem Fest oder man schlemmt gemütlich im Gasthaus „Alter Hafen“.

Von MAZonline