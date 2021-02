19-jähriger Autofahrer flüchtet in Zehdenick: Schnelltest offenbart Drogencocktail

Zehdenick

In der Nacht zu Freitag (26. Februar) gegen 2 Uhr wollten Polizeibeamte in Zehdenick einen VW kontrollieren. „Der Fahrer des Wagens reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Beamten, sondern fuhr zügig weiter“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Etwa 50 Minuten später und unter mehrfachen Einsatz des Stop-Sticks konnte das Auto dann in der Nähe von Mildenberg gestoppt werden.

Als Fahrer konnte ein 19-jähriger Oberhaveler von der Polizei festgestellt werden, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. „Ein Vortest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetaminen, Kokain und Opiate“, erklärte die Pressesprecherin weiter. Doch damit nicht genug: Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des jungen Mannes sicher, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht Halter des Fahrzeuges war. „Der Halter des Fahrzeuges wurde über den Vorfall informiert“, so Dörte Röhrs. Dieser gab an, dass der 19-Jährige das Auto unerlaubt nutzte. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von MAZonline