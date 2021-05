Drei Männer aus Oberhavel haben am Donnerstagabend in Zehdenick einen 23-jährigen Mann aus Eritrea verletzt. Letzterer kam ins Krankenhaus. Zwei der drei Oberhavel waren gegenüber zudem den gerufenen Polizisten so aggressiv, dass sie in Gewahrsam genommen wurden. Er der beiden rief zudem den Hitlergruß.