25 Jahre kulinarische und kulturelle Leckerbissen – der Ziegelhof feiert Geburtstag

„Anfänglich waren wir uns nicht sicher, ob die Idee eines Gasthauses mit Vinothek und Kräuterei aufgehen wird“, sagt Michael Müller-Scheffler. Doch dann, so der 61-Jährige, sei die Skepsis schnell in Vertrauen umgeschlagen. „Vermutlich deshalb, weil die Leute schnell gemerkt haben, dass sie hier gut behandelt werden und wir uns einen Kopf machen, wie wir sie sowohl kulinarisch als auch kulturell verwöhnen können.“ Michael Müller-Scheffler und sein Partner Hans-Joachim Scheffler (72) seien heute mit Leib und Seele Zehdenicker und würden sich stets aufs Neue freuen, wenn die Leute in den Ziegelhof kommen. Es könnten zwar durchaus noch einige Zehdenicker mehr sein, die vorbeischauen, dafür seien aber die Havelstädter, die am Kirchplatz einkehren, überwiegend zu Stammkundschaft geworden.

Anlässlich des Geburtstages des Ziegelhofes präsentieren Michael Müller-Scheffler (r.) und Hans-Joachim Scheffler in ihren Räumen eine ganz besondere Ausstellung. Quelle: Uwe Halling

Anlässlich des 25. Geburtstages zeigt der Ziegelhof in seinen Räumen eine lange geplante und vorbereitete Ausstellung. 25 Künstler, die bereits in der Vergangenheit einige ihrer Arbeiten im Ziegelhof gezeigt haben, waren eingeladen, erneut Kostproben ihres Könnens zu präsentieren.

Eher zufällig haben Michael Müller-Scheffler und Hans-Joachim Scheffler 1995, als das Haus eröffnet wurde, auch damit begonnen, Kunstausstellungen einzurichten. Inzwischen sind es 125 an der Zahl. Jahre später kamen die inzwischen wöchentlich stattfindenden kulinarischen Lesungen hinzu. Sowohl die Ausstellungen als auch Lesungen ziehen regelmäßig zahlreiche Besucher an.

Die beiden Betreiber sind stolz darauf, dass es den Ziegelhof jetzt schon seit 25 Jahren in Zehdenick gibt. Quelle: Uwe Halling

„Metamorphosen – Wandlungen“ heißt die aktuelle Ausstellung. 25 Künstler präsentieren zum 25. Geburtstag des Ziegelhofes noch einmal einige ihrer Werke. Die Auswahl, so sagen Michael Müller-Scheffler und Hans-Joachim Scheffler übereinstimmend, sei schwer gewesen. Aber alle Künstler, die von den beiden angesprochen wurden, seien durchweg von der Idee angetan gewesen und „wollten das Ihrige dazutun zu dieser prächtigen Schau von Ideen, Kreativität, Lust an der Kunst – von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können“, erzählt Michael Müller-Scheffler, der eigens für diese Schau einen mit viel Aufwand gestalteten, 80-seitigen Katalog herausbracht hat.

Im Katalog sowie in der Weinstube und im Garten des Ziegelhofes sind bis einschließlich 3. Oktober immer freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr Arbeiten zu sehen von: Akte One, Gerhard Axmann, Jutta Barth, Britta Bastian, Brigitte Czorny, G. Dora Eckhardt, Kerstin Evers, Jörg Faak, Genia Frohberg, Gotthold Gloger, Diego Gorter (Equador), Ilse Greve, Uwe Halling, Walter Herzog, Kanesl ( Serbien), Linde Kauert, Marlis Konrad, Stephan Kox, Christin Lutze, Gisela-Margret Obst, Barbara Pohl, Matthias Schilling, Cornelia Schlemmer, Loz Verney ( England), Volker Witte und Martin Zuska.

Zum Ziegelhof gehört auch ein Kräutergarten, in dem sich vor allem Hans-Joachim Scheffler (r.) bestens auskennt. Quelle: Uwe Halling

Natürlich freuen sich die beiden Herren des Hauses, dass sie nach einer mehrwöchigen Pause nun wieder Gäste im Ziegelhof begrüßen können. Zwar dürfe gegenwärtig nur die Hälfte der vorhandenen 18 Restaurantplätze belegt werden, aber das sei zumindest mal ein Anfang. Zudem laufe seit drei Wochen der Außer-Haus-Verkauf von Wein, Kräutern und Pflanzen. „Wir haben die Zeit der Zwangsschließung so gut es ging genutzt“, sagen Michael Müller-Scheffler und Hans-Joachim Scheffler. Kräuterspezialitäten wurden vermehrt, Pflanzen neu getopft, Marmelade und Gelee gekocht, Stühle geleimt, eine Wand, die schon 20 Jahre lang darauf gewartet hat, frisch gestrichen und die Jubiläumsausstellung vorbereitet.

Zum Ziegelhof gehört auch umfangreiche Vinothek, aus der sich Gäste immer wieder gerne die eine oder andere Flasche Wein mitnehmen.. Quelle: Uwe Halling

Viel Freude hat bei den beiden Ziegelhof-Betreibern ausgelöst, dass ihnen etliche Leute gratuliert haben. „25 Jahre habt ihr schon durchgehalten“, habe es oft geheißen. „Das ist toll!“ Und viele hätten ihre Glückwünsche mit dem Versprechen verbunden, gern wieder vorbeikommen zu wollen. Das mache Mut. „Und ein wenig stolz sind wir natürlich auch, dass es uns gelungen ist, dieses Haus so lange zu führen“, meint Michael Müller-Scheffler. Das sei nicht selbstverständlich. Gastronomie in einer Kleinstadt sei kein Zuckerschlecken. „Ich habe hier viele Wirtsleute kommen und gehen sehen“, so Michael Müller-Scheffler. Deshalb liege auch eine Portion Genugtuung in der Feststellung, dass der Ziegelhof sich über die Jahre nicht nur gut gehalten, sondern in der Region und darüber hinaus etabliert hat.

Die Orangen für die legendäre Orangensoße stammen aus eigenem Anbau. Die Früchte finden aber natürlich auch bei der Zubereitung von Marmelade Verwendung. Quelle: Uwe Halling

Dafür stehe auch das ungebrochen Interesse an den angebotenen Produkten, die von Steingussfiguren, über Terrakottaartikel, Kräuter und Weine bis hin zur Orangenmarmelade aus selbst gezogenen Früchten reichen. Und all diese Dinge werden nicht nur vor Ort, sondern auch im Internet-Shop angeboten. „Wir haben schon früh eine Web-Seite eingerichtet und diese über die Jahre stets weiterentwickelt und gepflegt“, betont Michael Müller-Scheffler. Das zahle sich ebenso aus wie das stetige Bemühen von Hans-Joachim Scheffler, die Speisen des Hauses immer wieder mit viel Raffinesse und Ideenreichtum neu zu kreieren und zu verfeinern. Die legendäre Orangensoße ist nur eines von vielen Beispielen dafür.

