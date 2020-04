26-Jähriger randaliert in Zehdenicker Asylunterkunft und tritt Polizistin

Zehdenick

Am Sonntagabend (5. April) gegen 20.50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Zehdenick in den Wesendorfer Weg gerufen. „Dort randalierte ein 26-jähriger Mann in den Sanitärräumen der Asylunterkunft und verhielt sich aggressiv gegenüber anderen Bewohnern“, erläuterte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Montag.

Die Polizeibeamten versuchten, den aufgebrachten Mann zu beruhigen, was allerdings misslang, so dass der Mann in der Folge durch die Einsatzkräfte gefesselt werden musste. Dabei versuchte der 26-Jährige, die Beamten mittels Kopfstoß zu treffen.

Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wobei eine Polizistin durch den 26-Jährigen getreten wurde. Sie blieb weiterhin dienstfähig. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wie Pressesprecher Stefan Rannefeld erklärte.

Von MAZonline