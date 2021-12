Zehdenick

Bewegung und an die frische Luft gehen – insbesondere nach dem Festtagsschmaus eine hervorragende Idee. Das Zehdenicker Lupus-Team lädt traditionsgemäß zu Weihnachten zu einem gemeinsamen Lauf ein. Doch in diesem Jahr ging das nur im kleinen Kreis von insgesamt zehn Läuferinnen und Läufern. Auch die große Party im Anschluss mit befreundeten Vereinen, Freunden, Anwohnern und einem eigenem DJ musste leider ausfallen. Den Badespaß ließ sich das Lupus-Team aber nicht nehmen. Nach dem Lauf gab es eine ordentliche Abkühlung. Und die hatte es wieder einmal in sich: Zum 27. Mal wagten sich die Winterbader am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Zehdenicker Grünstich. Bei frostiger 3 Grad Wassertemperatur. Eine Tradition, über die in dem Verein verschiedene Entstehungsmythen bestehen.

„Es ist schade, dass wir in diesem Jahr nicht mit allen zusammenkommen konnten, weil es eine ganz stimmungsvolle vereiste Oberfläche war, die wir seit Jahren nicht mehr hatten“, erzählt Maria Meyer, Vorstandsmitglied des Vereins.

Aber auch ohne Tanzmusik und großes Publikum wurde es ein gelungenes Abschiedsfest. „Bei strahlendem Sonnenschein und glitzernden Bäumen war der Tag ein toller Abschluss der Saison“, so Meyer.

27. Eisbaden in Zehdenick Quelle: Uwe Halling

Mit einer Axt brach die Laufgruppe ein Loch in das Eis. Das ist gar nicht ungefährlich: „Da muss man richtig aufpassen, weil man ja währenddessen auf dem Eis stehen muss“, weiß Meyer. Zudem haben die gebrochenen Eisschollen scharfe Kanten, an denen man sich leicht verletzen könne. Am Ufer war das Eis aber schon getaut, sodass der Einstieg ins Eiswasser gut gelang. „Die Profis unter uns halten es bestimmt anderthalb Minuten im Wasser aus“, so Meyer.

Mit der Axt das Eis aufbrechen. Quelle: Uwe Halling

Das muss man erstmal schaffen. Aber die Gruppe stellte nachher fest: Nach viel Bewegung fällt der Einstieg in das eiskalte Nass leichter, als wenn man nur in der Sauna rumliegt und dann eine Abkühlung sucht. Denn man gewöhne sich davor schon an die kalte Luft und dann sei der Temperaturunterschied nicht so hoch, erklärt Meyer. Die Lupus-Athleten sind zudem trainiert. Im Sommer wie im Winter baden sie regelmäßig nach dem Lauftraining im kalten Seewasser. Und das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die Gesundheit. Meyer empfiehlt jedem das Winterbaden mal auszuprobieren: „Man sieht’s an unseren Vereinsmitgliedern, Laufen und Schwimmen hält einfach jung und fit.“

Sobald sie den Einstieg geschafft haben, halten die Läufer stolz die Fahne des Lupus-Teams hoch. Quelle: Uwe Halling

Normalerweise beobachten hunderte Zehdenicker Zuschauer das Geschehen. „Zu unserer großen Freude und Überraschung wissen die treuen Schaulustigen schon, wie wir so ticken und so kamen in alter Tradition einige Anwohner, um zu sehen, ob wir unseren Traditionen treu bleiben“, berichtet Meyer. Wie jedes Jahr kam auch Annette Sprung zu dem Ereignis und traute sich ebenfalls in das eiskalte Nass. Danach gab es mitgebrachten Glühwein, Tee und Schmalzstullen zur Belohnung. Für das nächste Jahr hofft das Lupus-Team, dass sie all die schönen Momente wieder mit einem größeren Publikum und den befreundeten Vereinen teilen können.

Das Lupus-Team aus Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Von Franziska von Werder