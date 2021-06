Zehdenick

Ein 33-jähriger Mann aus Zehdenick konnte am frühen Donnerstagmorgen (17. Juni) durch Revierpolizisten in der Zehdenicker Waldstraße festgestellt werden. Gegen den 33-Jährigen, der sich seit längerer Zeit verborgen hielt, lagen mehrere Haftbefehle und Aufenthaltsermittlungen vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline