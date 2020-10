49-jähriger Polizeiobermeister neuer Revierpolizist in Zehdenick

Zehdenick

„Jetzt geht es für ihn in die Vollen“, sagt Thomas Kreutzmann. Dabei deutet der neue Leiter des Polizeireviers in Gransee mit dem Kopf in Richtung Schreibtisch. Dort lehnt Volker Dunkel. Der Polizeiobermeister ist seit dem 1. Oktober Revierpolizist in Gransee. Er besetzt die bislang vakante Stelle, die Jörg Entrich hinterließ, seit er sich im Juni dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat. „Das sind ganz schön große Fußstapfen, die mein Vorgänger da hinterlassen hat“, sagt Volker Dunkel. Immerhin sei er fast 30 Jahre im Dienst gewesen. Im Rahmen eines Praktikums hat Volker Dunkel die letzten drei Dienstwochen mit Jörg Entrich gemeinsam im Zehdenicker Revier unterwegs sein können. Das habe ihm sehr geholfen und dafür wolle er sich auch noch einmal ganz herzlich bedanken.

Gransees Revierleiter Thomas Kreutzmann (r.) ist davon überzeugt, dass Revierpolizist Volker Dunkel in zehdenick einen guten Job machen wird. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Der 49-jährige Nachfolger ist fest entschlossen, an die erfolgreiche Dienstzeit von Jörg Entrich anzuknöpfen und seine Sache so gut wie möglich zu machen. Und der Polizeiobermeister ist kein heuriger Hase, auch wenn er – wie man so schön sagt – ein Quereinsteiger ist. Aus welchem Beruf er in den Polizeidienst gewechselt ist, wollte der neue Revierpolizist nicht sagen. Aber er sei stets gezwungen gewesen, absolut selbstständig zu arbeiten. Eine Tatsache, die ihm bei seiner jetzigen Tätigkeit mit Sicherheit sehr hilfreich sei.

Der neue Revierpolizist möchte möglichst schnell mit vielen Zehdenickern ins Gespräch kommen. Quelle: Uwe Halling

2008 hat Volker Dunkel, der geschieden ist und drei erwachsene Kinder hat, mit der Polizeiausbildung in Oranienburg begonnen, Zweieinhalb Jahre später habe er sie erfolgreich abgeschlossen und sei fortan im Granseer Raum im Streifendienst tätig gewesen. Auch das, so sagt er, komme ihm heute zugute, weil er dadurch die meisten seiner jetzigen Kollegen gut kenne. Als Revierpolizist, so meinte Volker Dunkel am Dienstag bei einem Gespräch im Zehdenicker Polizeiposten im Rathaus, müsse man viel mit den Leuten im Gespräch sein. Weit mehr als zu Zeiten, da er im Streifendienst war. Revierpolizist sei ein sehr verantwortungsvoller Posten, für den man sehr gut organisiert sein müsse. Und im Vergleich zu seiner früheren Tätigkeit sei er auch viel mehr allein unterwegs und auf sich selbst gestellt. Sein Zuständigkeitsbereich sei das Stadtgebiet von Zehdenick sowie Neuhof und die Siedlung II. Dort wird man ihn künftig oft zu Gesicht bekommen, wenn er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mal mit dem Pkw unterwegs sei.

Das Büro der Zehdenicker Revierpolizisten befindet sich im Rathaus der Stadt. Dort ist jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr Sprechzeit. Quelle: Uwe Halling

Ein wenig habe er die Zehdenicker ja schon kennenlernen können. Wie sein erster Eindruck ist? Viele seien sehr aufgeschlossen, freundlich und respektvoll. Es gebe aber auch durchaus Typen von der ruppigen Sorte und welche, die ziemlich respektlos auftreten. Dazu gehörten vor allem jüngere Leute, bei denen nicht selten Alkohol mit im Spiel ist. Vor allem an den Wochenenden. Aber das sei nur ein kleiner Teil. Mit den meisten Menschen hier könne man gut auskommen und ordentlich reden. Letzteres hält Volker Dunkel für ganz besonders wichtig. „Das Wort ist die stärkste Waffe des Revierpolizisten“, sagt er. Gransees Revierleiter Thomas Kreutzmann setzt sehr viel Vertrauen in seinen Kollegen und charakterisiert ihn so: „ Volker Dunkel ist ruhig, kompetent, entscheidungsfreudig, bürgernah und sehr lebenserfahren. Er ist hier sehr gut aufgehoben.“

Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Pkw – Volker Dunkel wird oft im Stadtgebiet sowie in Neuhof und in der Siedlung II anzutreffen sein. Quelle: Uwe Halling

Bedauerlich findet Volker Dunkel, dass es momentan aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich ist, engeren Kontakt zu Kitas und Schulen in der Region aufzunehmen. „So etwas ist mir eigentlich ganz wichtig“, meint der Revierpolizist und denkt dabei auch an den Bereich der präventiven Arbeit. Dagegen habe er sich bereits mit den Mitarbeitern des örtlichen Ordnungsamtes und Einwohnermeldeamtes austauschen können.

Gespräch mit dem Bürgermeister steht noch aus

Mit dem Bürgermeister habe er dies noch nicht tun können, wird dies aber schon sehr bald nachholen. Immerhin hatte Bert Kronenberg sich Ende vergangener Woche mit einem Appell an die Zehdenicker Bürger gewandt. Darin hatte er zunehmenden Vandalismus, vor allem im Bereich des Havelweges und des Sportplatzes sowie einen Anstieg von Gewalt beklagt. Sowohl Thomas Kreutzmann als auch Volker Dunkel wollten eine solche Entwicklung nicht bestätigen. Ihnen sei auch nichts von einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs oder dem Fund von Hieb- und Stichwaffen bekannt.Wichtig werde es sein. so oft es geht Präsenz zu zeigen. Deshalb sei es gut, dass mit Volker Dunkel das Trio der Zehdenicker Revierpolizisten nun wieder komplett sei. Sie seien Ansprechpartner für die Bürger und das nicht nur an den Sprechtagen, immer dienstags von 15 bis 18 Uhr im Rathaus.

Von Bert Wittke