52-Jähriger rächt sich und wirft Scheibe eines Aldi-Marktes in Gransee ein

Zehdenick

An den Amtsgerichten im Landkreis Oberhavel werden in der Regel Fälle verhandelt, die einige Zeit zurückliegen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Der jüngste Fall vor dem Amtsgericht Zehdenick ist dagegen das genaue Gegenteil.

Pjotr F. habe am vergangenen Sonntag mit einem Ziegelstein die Scheibe der Eingangstür zum Aldi-Markt in Gransee eingeschlagen, um Waren daraus zu stehlen, lautete die Anklage gegen den 52-jährigen Polen. Da die Sache wegen einer „klaren Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet ist“ (Strafprozessordnung), beantragte die Staatsanwaltschaft Neuruppin ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren. Der Gesetzgeber lässt das zu, wenn die zu erwartende Strafe nicht über ein Jahr Freiheitsstrafe hinausgeht.

Anwohnerin wurde durch Knall aufgeschreckt

So wurde nur vier Tage nach der Tat gegen den Angeklagten verhandelt, der in Handschellen den Zehdenicker Gerichtssaal betrat. Pjotr F. gab zu, den Ziegelstein in die Scheibe geworfen zu haben. Er habe aber nichts genommen. Das bestätigte auch Zeugin Nancy S., die aus ihrem Küchenfenster direkt auf die Aldi-Markt- Eingangstür schauen kann. Sie sei durch den Knall aufgeschreckt – es war etwa 8.30 Uhr – und habe den Angeklagten flüchten sehen.

Der habe sich dann hinter Sträuchern versteckt und beobachtet, was weiter geschieht. Es passierte jedoch nichts. Ihr Mann sei dann zu der Tür gelaufen und habe den Schaden gesichtet und die Polizei alarmiert. Sie habe den Angeklagten sofort wiedererkannt, weil sie am Freitag zuvor als Kundin, Zeugin des Rauswurfes des Mannes aus dem Aldi-Markt wurde.

Angeklagte lag schlafend in leerstehendem Gebäude

Pjotr F. hatte viele Waren in die Hand genommen, teilweise Lebensmittel gekostet und war deshalb unangenehm aufgefallen. Der Mann war schon Tage davor in anderen Einkaufseinrichtungen ähnlich bekanntgeworden, so die 41-Jährige.

Der Polizist Maik T., der zu dem Tatort gerufen worden war, fand schließlich den Angeklagten schlafend in einem leerstehenden Gebäude, nahe des Aldi-Parkplatzes. Auffallend neben den wenigen Habseligkeiten des Obdachlosen ein relativ neues Fahrrad. Durch den Aufkleber eines einheimischen Fahrradhändlers konnte die Polizei das Fahrrad dem eigentlichen Besitzer zurückgeben.

Verurteilte will zurück in die Heimat

Dieser Diebstahl war jedoch nicht Inhalt des Prozesses. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte die Staatsanwältin den Vorwurf des schweren Diebstahls nicht aufrechterhalten und blieb lediglich bei der Sachbeschädigung (500 Euro). Der Angeklagte habe aus Rache und Wut über den Rauswurf den Stein geworfen und nicht um Waren zu stehlen, so die Begründung der Anklägerin.

Sie beantragte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 5 Euro. Nur 5 Euro, weil der Angeklagte von 500 Zloty (circa 100 Euro) Sozialhilfe lebt. Die Strafrichterin beließ es bei 70 Tagessätzen in ihrem Urteil. Der Verurteilte will nun in seine Heimatstadt Legnica, unweit von Breslau, zu seinen beiden Brüdern und der Mutter zurück. Bezahlt er nicht, muss er die 70 Tage absitzen, wenn er wieder deutschen Boden betreten sollte.

Von Helmut Schneider