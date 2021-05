Mildenberg

Ein 57-jähriger Ford-Fahrer und seine Beifahrerin haben sich am Dienstag bei einem Unfall in Mildenberg verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Mann war laut Polizei mit seinem Ford auf der Granseer Straße unterwegs, als er die Mildenberger Dorfstraße überfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Golf eines 18-Jährigen zusammen.

Beide Wagen waren nicht mehr Fahrbereit. Der Schaden liegt bei 14.000 Euro.

Von MAZonline