Abwahl von Bürgermeister Bert Kronenberg gefordert: Das sagen Zehdenicker Bürger dazu

Zehdenick

Die Stadtverordneten Zehdenicks haben fraktionsübergreifend dem parteilosen Bürgermeister Bert Kronenberg ihr Misstrauen ausgesprochen und einen Bürgerentscheid zur Abwahl des Stadtoberhauptes gefordert. Diese Nachricht hat vergangene Woche schon recht heftig eingeschlagen. Bis auf die Stadtverordneten zeigten sich viele Leute überrascht von der Entschlossenheit, mit der die Stadtväter den Bürgermeister „absägen wollen“, wie der Volksmund es bezeichnet.

Elke Pawletta: Es gibt wichtigere Dinge

Und eben dieser Volksmund ist bekannt dafür, dass er oftmals kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er nach seiner Meinung gefragt wird. „Bert Kronenberg? Den kenne ich gar nicht“, sagt Elke Pawletta. Und die angestrebte Abwahl interessiere sie eigentlich auch nicht, sagt die Frau, die vor sieben Jahren von Magdeburg nach Zehdenick gezogen und im Bereich der Tagespflege arbeitet. Es gebe viel wichtigere Dinge, um die sich die Stadt kümmern müsse und sollte. Die Natur etwa. An vielen Tonstichen sehe es ihrer Meinung nach ziemlich trostlos aus. Da würden zum Beispiel haufenweise Glasscherben, alte Angelhaken und anderer Unrat herumliegen, der nicht nur der Umwelt schade, sondern an dem man sich auch schnell verletzen könne. Es sei erschreckend, sagt Elke Pawletta, „was wir da im Begriff sind, unseren Enkeln zu hinterlassen“.

Noch ist Bert Kronenberg Bürgermeister von Zehdenick. Die Stadtverordneten wollen, dass der Klein-Mutzer im Rahmen eines Bürgerentscheids abgewählt wird. Quelle: Martina Burghardt

„Bert Kronenberg kenne ich nicht“, sagt eine Anwohnerin der Siedlung II, die nur Frau Müller genannt werden möchte. Sie ärgert sich darüber, dass das Flickwerk für die Kanalstraße nicht hält und nichts passiert, um den schlechten Zustand der Straße endlich dauerhaft zu verbessern. Auf der anderen Seite frage sie sich: „Wenn der Bürgermeister abgewählt ist – wer macht es anschließend besser?“

Barbara Reichert: Jeder sollte sich auch an die eigene Nase fassen

„Man hört ja nicht viel, was hinter den Wänden und Türen der Verwaltung geschieht und wie in den einzelnen Abteilungen gearbeitet wird“, gibt Barbara Reichert zu bedenken. Zufrieden damit sei auch sie offensichtlich nicht. Sie, die in der Gartenstraße wohnt, habe gleich nach der Wende Westbesuch bekommen. Und der sei erschrocken gewesen, wie die Straße aussieht, in der Barbara Reichert wohnt. Bislang sei dort immer noch nichts geschehen. Natürlich liege das sicher auch mit daran, dass nicht genügend Geld da ist. Ob der Bürgermeister gleich abgewählt werden sollte? Da ist sich die Zehdenickerin nicht schlüssig und meint, dass sich jeder Kommunalpolitiker zunächst mal an die eigene Nase fassen sollte.

Bernd Schwanebeck ist es, wie er sagt, „völlig schnuppe“, was mit dem Bürgermeister passiert. „Die machen doch alle nichts“, sagt er und bezieht in seine Kritik gleich mal die Landes- und Bundesregierung mit ein. „Alle absetzen!“ meint der Zehdenicker.

Inge Lawrenz: Viel versprochen, wenig gehalten

„Gott sei Dank“, meint Inge Lawrenz zu dem Vorhaben, den Bürgermeister abzuwählen. „Der hat doch nichts getan.“ Am Anfang, vor der Wahl, habe er viel erzählt und versprochen. Davon umgesetzt worden sei aber höchstens ein Drittel. Da habe der Vorgänger auf dem Posten des Bürgermeisters aber entschieden mehr geleistet. „Hut ab vor Arno Dahlenburg!“ Aber Bert Kronenberg? Bei aller Liebe dreimal nein“, sagt Inge Lawrenz.

Ob er zufrieden sei mit der Arbeit des Bürgermeisters? „Volle Kanne“, sagt Nico Mohr und nickt dazu heftig. Klar werde auch mal etwas beschlossen, was sich hinterher als Fehler rausstellt. Aber das passiere überall. Er könne dem Stadtoberhaupt jedenfalls keine schlechten Absichten nachsagen.

„Ich kann mir über die Arbeit des Bürgermeisters kein Urteil erlauben“, sagt Anette Wustrack, die im Urlaub war, als die Stadtverordneten dem Bürgermeister ihr Misstrauen ausgesprochen haben. Aber es sei ihr von außen viel über die Arbeit des Bürgermeisters zugetragen worden. Und das habe sich immer sehr negativ angehört.

Silke Kolbe: Gewählt, ist gewählt

Silke Kolbe glaubt, dass es ein schweres Amt ist, Bürgermeister zu sein. Sich dem zu stellen, davor habe sie zunächst mal Achtung. Und Bert Kronenberg habe diesbezüglich ja auch Neuland betreten. Aber unterm Strich passiere halt zu wenig in Zehdenick und den Ortsteilen. Die Frage sei aber auch, ob andere Leute, die ebenfalls mit dem Gedanken gespielt haben, Bürgermeister von Zehdenick zu werden, es besser gemacht hätten. „Gewählt, ist gewählt“, sagt die Zehdenickerin. Die Bürger müssten sich doch etwas dabei gedacht haben, als sie Bert Kronenberg ihre Stimme gaben. Sie habe das Gefühl, sagt Silke Kolbe, dass es manchmal bei Auseinandersetzungen zwischen dem Stadtoberhaupt und den Stadtverordneten auch um persönliche Angelegenheiten gehe. Sie sei jedenfalls momentan noch im Zweifel, ob eine Abwahl der richtige Weg ist.

„Zu Zehdenicks Bürgermeister kann ich nichts sagen“, meint Marina Hahn. Aber der Ortsvorsteher von Marienthal, wo sie wohne, der sei super. Uwe Zietmann mache und tue. In diesem Ortsteil Zehdenicks passiere auf jeden Fall viel Positives. Und darüber sei sie sehr froh.

Von Bert Wittke