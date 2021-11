Adventszauber in Bergsdorf: Das erwartet die Besucher

Bergsdorf

Glänzend spiegeln sich die Lichterketten in der großen goldenen Weihnachtskugel, der Duft nach Glühwein und frischen Quarkbällchen zieht durch Bergsdorf. Nach dem großen Erfolg des Adventsverkaufs im vergangenen Jahr will Unternehmer Christoph Lehmann, Geschäftsführer der Agrar GmbH Bergsdorf, den Gästen noch einiges mehr bieten.

„Wir planen einen Adventsmarkt“, verrät er. Wo sonst Traktoren für einen reibungslosen Betriebsablauf sorgen und der Hofladen Leckereien aus eigener Produktion feilbietet, wird es im Advent weihnachtlich. Fest steht schon jetzt: Wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sucht, wird an den Adventswochenenden in Bergsdorf fündig.

Viele Produkte regionaler Anbieter

„Neben dem gesamten Sortiment vom Bergsdorfer Wiesenrind gibt es auch Gesundes von der Imkerei Probstheide aus Oranienburg und Besonderes von Kunsthandwerkern aus der Region“, gibt Christoph Lehmann einen ersten Einblick. Außerdem wird auch die Bäckerei Stadige wieder vor Ort sein, um die Besucher mit allerhand Backwaren zu verköstigen. Wer es lieber etwas deftiger mag, wird sicherlich an der Grillstation satt.

Bei Sandra Kiesewetter (l.) werden die Leckermäuler nicht nur zum Adventsmarkt fündig. Quelle: Uwe Halling

Und wer noch Festliches für die heimischen vier Wände benötigt, wird am Stand der Firma Gartenbau Schulz fündig. Vom handgefertigten Adventsgesteck über Weihnachtsdekoration und liebevoll verzierte Kleinigkeiten wird es dort einiges zu entdecken geben. „Natürlich wird es auch einen heißen Glühwein und Feuerschalen geben, an denen man sich aufwärmen kann.“ Damit auch das richtige Weihnachtsgefühl aufkommt, wird der Bereich vor dem Betrieb in der Liebenberger Weg 12c festlich geschmückt.

„Im letzten Jahr waren wir für die Bedingungen, mit denen wir konfrontiert waren, sehr zufrieden“, sagt Christoph Lehmann rückblickend. „Auch in diesem Jahr muss für die Leute etwas passieren.“ Es gebe ja wenige Alternativen, sagt er mit Blick nach Liebenberg, wo der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr abgesagt wurde. Und natürlich, gibt der Unternehmer unumwunden zu, wolle man auch die eigenen hochwertigen Produkte an den Mann und die Frau bringen.

Sandra Kieswetter (l.), Christoph Lehmann (2.v.l.) und Patrick Schulz (r.) haben sich im letzten mit ihren Unternehmen zum Adventsverkauf zusammengeschlossen. Quelle: Stefanie Fechner

Damit der Besuch in Bergsdorf für alle sicher verläuft, wird es auf dem umzäunten Gelände einen zentralen Einlass geben. „Dort werden die Regelungen der dann gültigen Eindämmungsverordnung umgesetzt.“ Die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln seien selbstverständlich einzuhalten.

An allen Adventswochenenden geöffnet

Wer dem Adventsmarkt in Bergsdorf einen Besuch abstatten möchte, kann dies immer sonnabends und sonntags an den Adventswochenenden tun. „Am Sonnabend wird von 12 bis 19 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.“ Zahlreiche Parkplätze stehen zur Verfügung. Bis es so weit ist, haben Christoph Lehmann und sein Team noch einige Handgriffe zu erledigen: „Kaum ist die Ernte vorbei, ist auch schon wieder Weihnachten“, lacht er. Zumindest die Weihnachtsgirlanden werden schon fleißig gebunden – damit am ersten Advent auch alle in Weihnachtsstimmung kommen.

