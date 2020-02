Zehdenick

Freitagabend gegen 21 Uhr zerstörte ein Heimbewohner in der Zehdenicker Asylunterkunft aus bisher ungeklärter Ursache in der Dusche einen Spiegel und verletzte sich dabei so stark, dass ein Rettungswagen angefordert werden musste.

Bei der Behandlung wurde er gegenüber den Rettungskräften äußerst verbal aggressiv, sodass die hinzugerufenen Polizeibeamten eingreifen mussten. Nach Absprache mit den behandelnden Ärzten wurde der renitente Patient ins Krankenhaus nach Neuruppin gebracht.

Von MAZonline