Das Fotostudio von Katrin Steinhöfel in der Berliner Straße in Zehdenick besteht jetzt fünft Jahre. Corona hat der Betreiberin die Zeit der Selbstständigkeit nicht gleich gemacht. Am kommenden Sonnabend, 13. November, wird gefeiert: mit Kinderschminken und Aufnahmen für Klein und Groß per Fotobox und zum Null-Tarif.