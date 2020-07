Mildenberg

Am kommenden Sonntag stehen im Autokino Mildenberg die letzten beiden Veranstaltungen im Programm. Dann ist Schluss. „Am Montag, 3. August, beginnen die Abbauten der Eventbühne“, sagte Katja Zakrzewski vom Ziegeleipark Mildenberg am Mittwoch. Das erst im Juli eröffnete Autokino ist dann schon wieder Geschichte. „Ob das Autokino im nächsten Jahr erneut aufgebaut wird, ist noch nicht entschieden.“ Der Wille zu einer weiteren Saison sei jedoch vorhanden.

Klar ist aber auch: Es kamen viel wenige Besucher ins Autokino. „Das ambitionierte Projekt endet nun zum 2. August“, so Katja Zakrzweski weiter. „Das Angebot, das der Ziegeleipark seinen Gästen bot, jeden Tag Autokino, sonntags Kinderkino und sogar geplante Liveshows wurden nicht in dem Maße vom Publikum angenommen, wie es erhofft wurde.“

Sonnabend Autotuning, Sonntag Comedy

An den normalen Autokino-Tagen kamen oft nur ein Dutzend Autos – oder auch weniger. Auch der Abend mit den Auto-Tuningfans sei lange nicht so gut angenommen worden wie erhofft. Die Comedyshow mit Emmi und Willnowsky sollte eigentlich schon am 20. Juli stattfinden – einem Montagabend – wurde dann aber abgesagt, weil auch dafür kaum Tickets verkauft worden waren. Nun soll das Comedyduo am kommenden Sonntag, 2. August, zum Abschluss des Autokinos Mildenberg auftreten – wenn diesmal genug Fans dabei sind. Tickets gibt es online für 49 Euro – inklusive Auto und zwei Insassen. Eintrittskarten können in diesem Fall auch im Besucherzentrum des Ziegeleiparks erworben werden.

Am Sonnabend, 1. August, ist zum zweiten Mal die Auto-Tunerszene in Mildenberg zu Gast. Wer vorbeikommt, kann sich ab 18 Uhr die Autos anschauen, und am späteren Abend läuft dann „The Fast & the Furious“ auf der großen Leinwand.

Auch andere Events fallen aus

Die Open-Air-Bühne, ausgestattet mit modernen Licht- und Lautsprecheranlagen und zentral im Ziegeleipark Mildenberg gelegen, sollte einen „reizvollen Kontrast zum schnörkellosen Industriedesign“ bilden, wie sich Marketingfrau Katja Zakrzweski ausdrückte. Der Filmsound kam über das Autoradio. Ein ambitioniertes Projekt sollte es sein, zu einem Zeitpunkt, wo andere Autokinos schon lange in Betrieb waren.

Auch andere Events im Ziegeleipark fallen in diesem Jahr aus – wegen der Coronasituation. So wird es keine Hochzeitsmesse geben, auch die „Faszination Technik“ muss 2020 gestrichen werden.

