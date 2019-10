Hochzeitsmesse in Mildenberg

Mildenberg

Dieser eine Tag soll der schönste im Leben werden, und deshalb macht sich wohl jedes Paar Gedanken, ob die Hochzeit ein rauschendes Fest mit vielen Gästen oder im kleinen Kreis gefeiert werden soll. Nach dem sehnsüchtig erhofften „Ja“ fängt die Fragerei jedoch erst richtig an. Am Sonntag, dem 27. Oktober, gibt es im Ziegeleipark Mildenberg darauf sicherlich einige Antworten.

Dort wird nämlich die 13. Granseer Hochzeits- und Festmesse veranstaltet. Zum fünften Mal bietet die ehemalige Brennerbühne des Ringofens II die Kulisse für die Anbieter von Dienstleistungen für Brautpaare und Festgäste: vom Kleid bis zur Hochzeitsreise, vom Ring bis zur Lasershow.

Im Trend ist wieder das Prinzessinnen-Kleid

Die Experten wissen, was gefragt ist. Im Trend, so weiß beispielsweise Kathleen Höckberg aus Großmutz vom Salon „Schick und Schön“ zu berichten, liegen mittlerweile wieder die Prinzessinnen-Brautkleider, natürlich mit passender Frisur und Make up. Die passende „Hochzeitskutsche“, wie beispielsweise einen rosa Trabi 500, kann sie ebenfalls anbieten.

Welches Kleid darf es sein? Auf der Hochzeits- und Festmesse im Ziegeleipark Mildenberg bekommt man am Sonntag die Anregungen. Quelle: Uwe Halling

An den Festtagsroben, die bei den Modenschauen am Sonntag präsentiert werden, dürften nicht nur künftige Bräute ihre Freude haben. Damit die ersten Tanzschritte ins Eheleben oder auch auf dem ersten Ball gelingen, kann man bei der Tanzschule TCS Imperial Neuruppin Stunden nehmen. Wie das aussieht, wird ebenfalls am Sonntag gezeigt. Festtagstorten bieten die Bergsdorfer Bäckerei und Konditorei Stadige und Jürgen Langhoff und Sohn aus Wensickendorf an und nehmen schon während der Messe Bestellungen entgegen. Brautstrauß, Ehering und Gastgeschenke – für alles finden die Besucher der Hochzeitsmesse Anregungen.

Ansprüche haben sich verändert

„Die Hälfte unserer Gäste sind aus der Gegend“, berichtet Stefan Tiepmar vom Gasthaus „Alter Hafen“ Mildenberg. „Wichtig für uns ist, dass es ein Gesamtpaket zu einem Super-Preis wird und damit eine bezahlbare Angelegenheit bleibt“, sagt er. Denn auch beim Essen haben sich die Ansprüche mit den Jahren verändert. Ein komplett veganes Hochzeitsmahl ist beispielsweise schon in der Gasthaus-Küche zubereitet worden.

Die Erinnerungen und Fotos – das bleibt von einer Hochzeit. Den passenden Fotografen zu finden, gehört deshalb zur Hochzeitsplanung dazu. Anika Deuil aus Mildenberg, die fast ausschließlich im Ziegeleipark Hochzeiten fotografiert, ist am Sonntag dabei, ebenso wie einige ihrer Kollegen. „Der beste Freund für einen Tag“ könnte auch Lars Tolle werden. Der Neuruppiner hat viele Erfahrungen und wird selbst im nächsten Jahr heiraten, wie er am Montag im Ziegeleipark verriet. Zur Hochzeitsmesse wollen er und seine Zukünftige eine Fotobox mitbringen, damit sich die Besucher auch an diesen Tag erinnern können.

Aus Leidenschaft dabei

Etliche Anbieter beteiligten sich schon mehrfach an der Hochzeitsmesse. Andere, wie beispielsweise das Seehotel Louise aus Seilershof, sind das erste Mal mit dabei. Allein die Werbung ist es jedoch nicht, was sie nach Mildenberg zieht. „Es ist etwas anderes als der Salonalltag“, sagt beispielsweise Kathleen Höckberg. „Für mich ist es ein absolutes Highlight und Leidenschaft pur.“

„Die Messe ist ein guter Ort, um sich zu entscheiden“, sagt Lars Tolle. Anders als bei den großen Messen, darin sind sich die Beteiligten einig, werde keine „Rabattschlacht“ geführt, die Angebote sind überschaubar.

Hochzeitsfeier im Ziegeleipark

Etwa 400 Besucher, darunter Brautpaare, beste Freundinnen, Mütter und Großmütter, besuchten in den zurückliegenden Jahren die Granseer Hochzeitsmesse, wie Annett Lepschies vom Ziegeleipark berichtet. Die Veranstaltung am Sonntag werden Olaf Bechert von der Regio Nord und Ziegeleipark-Leiter Roy Lepschies moderieren und dabei auch über die Vorzüge des Industriemuseums als Hochzeits-Location informieren. Etwa 20-mal geben sich Paare jährlich in einem der drei Trauzimmer des Ziegeleiparks das Ja-Wort.

Von Martina Burghardt