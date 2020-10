Der Dachstuhl eines leer stehenden zweistöckigen Gebäudes in Zehdenick stand am Dienstagabend in Flammen. Feuerwehrleute aus Zehdenick, Wesendorf, Klein-Mutz und Krewelin waren bis in den Mittwochmorgen hinein im Einsatz. Giftiger Rauch, der von Asbestplatten herrührte, erschwerte die Löscharbeiten.