Auf den Spuren der Ziegler Industriegeschichte erleben

Zehdenick/Burgwall

Im November 2005 wurde der Zieglerpfad zwischen Zehdenick und Burgwall eröffnet. Das ist inzwischen doch schon eine ganze Weile her, in der viel Wasser die Havel hinunter gelaufen ist. Mit dem Jahren sind die entlang der Strecke angebrachten Informationstafeln verblasst, von Wind und Wetter geplagt und somit nicht mehr so attraktiv für die Besucherinnen und Besucher, die den Pfad gern einmal erkunden wollen. Damit dieser wichtige Teil der Zehdenicker Industriegeschichte nicht in Vergessenheit gerät, hat die Zehdenicker Stadtverwaltung Ende vergangenen Jahres alle Informationstafel neu erstellen lassen. Gleichzeitig wurde auch die reichlich bebilderte Broschüre „Streifzüge: Auf den Spuren des Zieglerpfades“ aktualisiert.

Pünktlich zum anlaufenden Start der diesjährigen Touristensaison laden die drei großen Begrüßungstafeln und acht Schautafeln ein, sich einen Überblick über die historische Entwicklung der Region zu verschaffen. So war das Zehdenicker Ziegeleirevier einst das größte Europas. In der Blütezeit der Ziegelindustrie um 1910 gab es hier immerhin nicht weniger als 63 Ringöfen.

Jede der Schautafeln stellt einen ehemaligen Ziegeleistandort vor

Egal ob zu Fuß oder per Rad, mit der Broschüre können Touristen und natürlich auch Einheimische die Gegend auf eigene Faust erkunden. Jede der Schautafeln stellt einen ehemaligen Ziegeleistandort vor. Und nebenbei erlebt der Besucher auf der etwa zehn Kilometer langen Strecke eine in Europa einmalige Tonstichlandschaft. Die Broschüren sind ab sofort in der Stadtverwaltung, der Tourist-Information und im Ziegeleipark Mildenberg erhältlich. Darüber hinaus stehen diese auch allen touristischen Leistungsanbietern kostenfrei zur Verfügung und können in der Stadtverwaltung, beziehungsweise Tourist-Information abgeholt werden.

Von Bert Wittke