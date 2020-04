Zehdenick

Eine alkoholisierte Zehdenickerin, die sich ursprünglich ans Steuer ihres Autos setzen wollte, wurde am Dienstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Die Tochter der Frau hatte am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ihre Mutter zum wiederholten Male angetroffen, als sich diese unter Alkoholeinwirkung und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, ans Steuer eines Pkws setzen und diesen im öffentlichen Verkehrsraum benutzen wollte. Die Tochter konnte ihrer Mutter den Fahrzeugschlüssel noch rechtzeitig abnehmen. Doch bevor die alarmierte Polizei eintraf, flüchtete die stark alkoholisierte 47-Jährige fußläufig in ein Waldgebiet, das von mehreren Stichen umgeben ist.

Die Beamten zogen einen Polizeihubschrauber zu Hilfe, so dass die Frau schließlich gegen 23.20 Uhr aufgefunden werden konnte. Aufgrund ihres labilen Zustands wurde sie in im Krankenhaus Gransee stationär aufgenommen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf.

Von MAZonline