Ein 27-jähriger Mann randalierte am Montagabend in einer Zehdenicker Wohnung. Gegenüber den Polizeibeamten äußerte der alkoholisierte Mann Suizidabsichten, so dass die Einsatzkräfte einen Rettungswagen alarmierten. Während der Fahrt ins Krankenhaus leistete der Mann Widerstand gegen die begleitenden Polizeibeamten.