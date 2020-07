Mildenberg

Für Flaute hat Corona vielerorts gesorgt in diesem Jahr – „auch bei uns im Ziegeleipark Mildenberg. Keine der für 2020 geplanten Veranstaltungen kann stattfinden“. WinTo-Geschäftsführer René Kohl fasste am Mittwochabend noch einmal das Schlechte zusammen, ehe er zum Positiven überging. Dem Autokino, was mit einer Vorstellung des Joker-Streifens aus dem Batman-Universum vor rund 60 geladenen Gästen seinen Betrieb aufnahm.

„Ich bin überzeugt, dass es sich hier um keine einmalige Sache handelt“, blickte er bereits am Eröffnungstag auf die kommenden Jahre. Denn dann soll, so das Angebot auch nur halbwegs gut angenommen wird, im Sommer wieder für Autokino auf dem Ziegeleipark-Gelände gesorgt werden.

Ähnlich optimistisch äußerte sich zuvor schon Vizelandrat Egmond Hamelow. Die Idee eine solchen Angebotes hätte es bereits vor vielen Jahren gegeben. Nur hätte es einer Pandemie bedurft, ehe sie umgesetzt werden konnte, und das auch noch annähernd in Rekordzeit ( MAZ berichtete). Passend zu den derzeit geltenden besonderen Regeln sei das Autokino allemal: „Es ist ein Hybrid. Man ist zusammen, genießt Unterhaltung und ist gleichzeitig aber getrennt und hält die Abstände ein“, so Hamelow.

Freitagabend mit Will Smith

Er unterstrich, dass Mildenberg damit in der Region nun über ein weiteres absolutes Alleinstellungsmerkmal verfüge und sein Angebot erweitere. „Nun lohnt sich ein Besuch auch in den Abendstunden“. Begeistert zeigt sich auch Stefan Müller, Geschäftsführer des Autohändlers Endres. Das Unternehmen ist einer der ersten Sponsor-Partner des Autokinos, stellt an den Wochenenden hier Fahrzeuge aus und nutzt die Partnerschaft, den gut 150 Angestellten an den Standorten des Unternehmens Danke zu sagen. Die werden nämlich vom Chef zum Kinobesuch eingeladen. „Uns ist es wichtig, sich in der Region zu engagieren, aber das ist in diesem Jahr nicht einfach, weil so viele Veranstaltungen weggefallen sind. Diese Idee hier ist einfach nur gut“, so Müller.

Am Freitagabend flimmern Will Smith und Martin Lawrence in „Bad Boys for live“ über die 50-Quadratmeter-LED-Leinwand.

Weitere Infos und Spielplan auf www.eventpark-mildenberg.de.

Von Björn Bethe